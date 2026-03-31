La selección chilena sub 20 sumó un nuevo capítulo en su preparación para los desafíos continentales al verse las caras frente a Perú. Ambos elencos llegaban al encuentro con la necesidad de ajustar piezas, considerando que hace apenas dos días se habían enfrentado a puertas cerradas, con victoria para La Roja por 2-1.

El compromiso en el Centro de Alto Rendimiento José Sulantay comenzó sin que ambas escuadras se hicieran daño. Eso hasta que los del Rímac golpearon al minuto 46 de la primera fracción, cuando Piero Cari aprovechó una desatención defensiva para batir la portería nacional y poner el 1-0 con el que ambas escuadras se retiraron al descanso.

En el complemento, el equipo chileno encontró la igualdad al minuto 25 de la segunda mitad, cuando Maximiliano Rojas conectó un pase del defensa chileno-español-estadounidense, Thomas Dean, uno de los nombres que milita en el fútbol europeo y que volvió a destacar en el esquema nacional.

Con este 1-1 definitivo, Chile cierra su primera fecha de amistosos en el año con saldo positivo ante el cuadro “Incaico”. Ahora, la escuadra continuará con su régimen de entrenamientos en el complejo de Quilín, enfocándose en la integración de los jugadores que actúan en el extranjero.