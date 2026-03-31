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VIDEO. Impactantes imagenes: “Kun” Aguero es sacado en andas de la cancha tras lesionarse en un partido de veteranos

El ex delantero de la selección argentina sufrió la rotura del tendón de Aquiles.

Damián Riquelme

Getty Images - Captura gazzetta dello sport

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Sergio “Kun” Agüero ha vuelto a ser noticia en el ámbito deportivo tras sufrir un grave percance físico durante la jornada de este lunes por la noche.

El exfutbolista, que se mantiene activo en competiciones de exhibición, encendió las alarmas de sus seguidores al verse obligado a abandonar el campo de juego de manera prematura.

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Los hechos ocurrieron mientras el delantero de 37 años disputaba un partido de veteranos con el equipo Senior de Independiente frente a River Plate.

En una acción de juego en la que se encontraba solo, Agüero realizó un mal movimiento que lo dejó tendido en el césped con evidentes gestos de dolor, teniendo que ser retirado en andas por compañeros y rivales ante la imposibilidad de caminar.

Tras ser trasladado a urgencias médicas para realizarle los estudios pertinentes, se confirmó que el “Kun” sufrió una rotura del tendón de Aquiles de su pierna izquierda. Debido a la gravedad de la lesión, el exjugador del Manchester City y la selección argentina deberá pasar por el quirófano en los próximos días para iniciar un largo proceso de rehabilitación.

Este desafortunado evento ocurre en un contexto donde el jugador participaba con regularidad en la Copa de la Liga Senior. Cabe recordar que Agüero se retiró del fútbol profesional en 2021 debido a una arritmia cardíaca y, desde entonces había volcado parte de su actividad deportiva a este tipo de torneos como la Kings League y a su faceta como creador de contenido.

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