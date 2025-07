Uno de los jugadores más controversiales que ha tenido el fútbol chileno es Jorge “Kike” Acuña, quien tuvo una carrera marcada por sus problemas fuera de las canchas. En conversación exclusiva con Los Tenores de la Tarde, el exfutbolista dio detalles sobre el lanzamiento de su libro.

“El día jueves 10 de julio, después de tanto tiempo lanzo mi libro, que se titula ”Jorge ‘Kike’ Acuña: Mi historia“. Habla de todo, desde mis inicios en el fútbol, que fue super complicado, hasta mi reinvención el día de hoy, pasando por temas extra futbolísticos, excesos y alcohol”, comenzó relatando.

“Espero poder llegar al corazón de todas las personas, sobre todo a la gente que lo está pasando mal, que ha tenido problemas de adicción y poder decirles que todo pasa. Aunque a veces uno cree que se está ahogando en un vaso de agua, siempre al final del túnel hay una luz y yo la pude encontrar”, continuó.

“En su momento estuve super complicado. Dejar el alcohol fue la mejor decisión que he tomado en mi vida, sin duda. Si no hubiese tomado esa decisión, no sé si estaría vivo. A la hora de escribir el libro, fue super complicado recordar todos esos malos momentos, saber cuanto sufrió mi madre, y me siento super orgulloso de que ella pueda estar presente el día jueves, que pueda ver a su hijo de pie nuevamente”, comentó Acuña con evidente nostalgia.

Quien en su momento fuera volante, también tuvo mención para aquellos que lo acompañaron en su lucha. “Al final del día, me siento super orgulloso, porque no es fácil de una adicción, pero yo lo conseguí. El día jueves voy a estar acompañado con gente que me quiere, con bastante prensa, excompañeros, exentrenadores y que me van a ver bien. Pedí ayuda a mucha gente y no la recibí, de gente que yo ayudé mucho, pero la vuelta de la vida hoy me está premiando”, reflexionó.

“Kike” Acuña reveló como nació la idea de su libro

“En algunas charlas que fui a dar a algunas mineras, me di cuenta que mi relato le servía a los mineros que estaban trabajando, y al momento de yo hablar, a ellos se le caían las lágrimas, porque claramente estaban en una adicción o un problema del que no podían salir. Al finalizar la charla la charla, se me acercaban para pedir ayuda. Con mi relato me di cuenta que podía ayudar”, desveló.

“En su momento yo pensé que era un tipo con lepra, porque se me alejaron todos. Miraba para los lados y no tenía a nadie, no tenía como salir adelante e igual lo hice. Por eso decidí escribir el libro, contando mi verdad”, sentenció Acuña.