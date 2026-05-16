Expareja de Stephanie Vaquer, condenado a 12 años de cárcel por tentativa de femicidio, no estará tras las rejas y podrá seguir luchando

El panorama legal de Rogelio Reyes, figura de la lucha libre conocido en el entorno deportivo como ‘El Cuatrero’, ha dado un vuelco definitivo.

El luchador fue sentenciado formalmente a una pena de 12 años y 8 meses de cárcel tras ser hallado culpable de los delitos de tentativa de femicidio y violencia familiar en perjuicio de su expareja, Stephanie Vaquer.

Sin embargo, el dictamen judicial incluye un beneficio que ha encendido el debate: el agresor no permanecerá tras las rejas.

Libertad condicional y restricciones

A pesar de la gravedad de la pena impuesta tras el juicio oral, un magistrado de la Ciudad de México determinó que Reyes podrá cumplir la condena en un régimen de libertad condicional bajo estricta supervisión.

Esta medida obliga al sentenciado a someterse a comparecencias periódicas ante las dependencias de la Fiscalía y a reportar detalladamente toda actividad vinculada a su agenda profesional en el cuadrilátero.

El veredicto también establece la prohibición absoluta de que el condenado se acerque o intente comunicarse con la víctima, una restricción que se extiende de manera rigurosa a eventos públicos y funciones de lucha libre.

Asimismo, se estipula una compensación económica obligatoria. Con respecto a esto, la Fiscalía de la Ciudad de México detalló los alcances del fallo: “Tras el juicio oral, la autoridad judicial le impuso una sanción de 12 años y 8 meses, además del pago de la reparación integral del daño”.

“Asimismo, determinó que el sentenciado cumplirá la sanción en libertad bajo supervisión judicial y con medidas de protección para la víctima”, detalla.

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Origen del caso

La batalla legal comenzó formalmente en 2023, año en que la campeona mundial femenina e integrante de la WWE decidió denunciar los abusos físicos que sufría.

En su momento, la deportista chilena hizo públicas una serie de fotografías que evidenciaban marcas de estrangulamiento en la zona del cuello, pruebas que resultaron contundentes para el desarrollo del caso.

A raíz de estas acusaciones, “Cuatrero” fue arrestado inicialmente y recluido en el Reclusorio Oriente de la capital mexicana. No obstante, luego de pasar dos años en prisión preventiva, el imputado había logrado obtener un beneficio de vigilancia judicial que le permitió esperar el desenlace del juicio fuera del penal.

Repercusiones en el ring

El caso no solo sacudió el ámbito penal, sino que provocó un efecto dominó dentro de la industria del entretenimiento deportivo.

En julio de 2025, la directiva de la WWE se vio en la necesidad de analizar una reestructuración de sus planteles, evaluando la separación de Vaquer y la competidora mexicana ‘La Hiedra’ en marcas comerciales distintas (como NXT o SmackDown) con el objetivo de evitar que coincidieran en las grabaciones o vestuarios.

Este distanciamiento corporativo derivó de una denuncia paralela interpuesta por Vaquer por amenazas y difamación contra ‘La Hiedra’.

Según los antecedentes, la luchadora mexicana habría presionado a la víctima para que ocultara las lesiones físicas provocadas por Reyes y negara la responsabilidad de su entonces pareja en los hechos de violencia.