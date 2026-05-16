Temblor afecta a la zona norte del país: revisa la magnitud y el epicentro

Un temblor de magnitud 4,7 se registró la noche de este viernes en la zona norte del país, específicamente en la región de Antofagasta, de acuerdo con información del Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.

El movimiento telúrico ocurrió a las 21:35 horas y tuvo su epicentro a 14 kilómetros al este de Socaire, con una profundidad de 143 kilómetros.

Según informó el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), hasta el momento no se han reportado daños a personas, alteraciones en los servicios básicos ni afectación a la infraestructura.

El sismo fue percibido en distintos sectores del norte del país, aunque debido a su profundidad no se reportaron consecuencias mayores.