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VIDEOS. La UC se reengancha en la pelea por el título, pero con un costoso triunfo ante Deportes Limache

Los cruzados volvieron a ganar luego de tres partidos, aunque lo “pagaron caro” ante las lesiones que les impidieron a Zampedri y Montes finalizar el encuentro en Quillota.

Carlos Madariaga

La UC se reengancha en la pelea por el título, pero con un costoso triunfo ante Deportes Limache

La UC se reengancha en la pelea por el título, pero con un costoso triunfo ante Deportes Limache / Sebastian Olavarria

Un sábado de dulce y agraz tuvo la UC en su visita al Lucio Fariña de Quillota para medirse ante el sublíder del fútbol chileno, Deportes Limache, al que terminó venciendo 2-0 en un acontecido duelo por la fecha 12 de la Liga de Primera.

El elenco cruzado comenzó bien concentrado el compromiso, presionando la salida local y apoyado en la velocidad de un muy activo Clemente Montes.

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Fue así como a los 6 minutos, un desborde del formado en San Carlos de Apoquindo le permitió encontrar en área chica a Fernando Zampedri para la apertura de la cuenta.

El tanto pareció activar a Deportes Limache, que poco a poco se fue animando para llegar a la portería de Vicente Bernedo, teniendo como ocasión más clara el cabezazo en el poste de Daniel “Popin” Castro al minuto 20.

Sin embargo, el partido quedó condicionado por el rodillazo que recibió Fernando Zampedri por parte de Misael Llantén, cuestión que le provocó un traumatismo cráneo nasal que incluso lo llevó a ser trasladado en ambulancia a Santiago en el entretiempo del juego.

Quien reemplazó al “Toro”, Juan Francisco Rossel, aprovechó en la reanudación del compromiso otro desborde de Montes para anotar el 2-0 a los 38 minutos.

Todo se complicó aún más para Deportes Limache en los descuentos del primer lapso al quedar con 10 jugadores por un planchazo de Yerko González sobre Clemente Montes.

En el segundo tiempo, Montes siguió siendo el protagonista en la UC y a los 63 minutos se sacó al arquero rival, pero se quedó sin ángulo como para haber anotado el tercer tanto de su equipo.

Justo Giani también tuvo un par de chances para ampliar la diferencia, sin éxito, en un duelo que los cruzados controlaron ante un cuadro “tomatero” que no tuvo reacción mayor y que, como si no tuvieran suficiente, terminaron con 9 jugadores tras una segunda doble amarilla contra Gonzalo Sosa.

Eso sí, la UC puso fin a su mala racha de resultados con un segundo lesionado, pues Clemente Montes abandonó cojeando la cancha a los 89 minutos, sembrando dudas, sumado a lo de Zampedri, respecto de si ambos estarán o no ante Barcelona el jueves por la Copa Libertadores.

En lo inmediato, la parte positiva del encuentro para el elenco de la franja está en el llegar a 20 puntos, instalándose terceros en la Liga de Primera, mientras que Deportes Limache perdió terreno al estancarse en 21 unidades, con lo que Colo Colo puede sacarle seis puntos de distancia si el domingo vence a Ñublense.

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