Ronaldinho se baja del Duelo de Leyendas en Chile: el motivo y el histórico jugador que lo reemplazará
El torneo que reúne a ocho selecciones se disputará este fin de semana en el estadio Claro Arena.
El astro brasileño, Ronaldinho Gaúcho, finalmente no vendrá a Chile para disputar el torneo Duelo de Leyendas de América 2026, el cual se jugará este fin de semana en el estadio Claro Arena.
A través de un comunicado, desde la organización informaron que “Dinho” se bajó del evento “debido a compromisos ineludibles de última hora”.
“La organización agradece la disposición y compromiso de Ronaldinho durante el proceso de promoción y difusión del evento, y lamenta los imponderables que impiden su participación en esta oportunidad”, agregaron.
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Legendario delantero reemplazará a Ronaldinho
Ante la baja de Ronaldinho Gaúcho, la organización del evento concretó la incorporación de Adriano, el “Emperador”, campeón de América 2004 y de la Copa Confederaciones 2005 con la selección brasileña.
De esta manera, el legendario delantero que jugó en equipos como Inter de Milán, Roma, Fiorentina y Flamengo, se sumará a la nómina de Brasil para jugar el certamen en nuestro país.
El torneo Duelo de Leyendas América 2026 contará con la participación de ocho selecciones: Chile, Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
El evento se llevará a cabo desde el viernes 27 hasta el domingo 29 de marzo en el Claro Arena, y será transmitido por TVN.
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