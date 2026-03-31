Se agudiza la crisis de un equipo chileno: “Puede venir el mejor DT del mundo, pero si no ponen ganas...”

Tras caer ante Magallanes este lunes, Rangers extendió el mal momento que está atravesando en la Primera B, donde no ha ganado ningún partido en la presente temporada.

El conjunto talquino lleva cinco derrotas y un empate en seis fechas disputadas. Con estos pobres números, el equipo marcha en el último lugar de la tabla, a cuatro puntos de los elencos que están penúltimos: San Felipe, Curicó, Iquique y Santa Cruz.

El DT de los rojinegros, Jaime Vera, habló después de la derrota con Magallanes y afrontó el duro presente que vive su equipo en la liga del ascenso.

“Cuando el equipo no gana y no hace bien las cosas, obviamente vamos a sentir los gritos de la gente, las pifias, los reproches. Eso es normal. Nosotros no podemos decir nada al respecto, solamente aguantar hasta que el equipo empiece a ganar”, señaló el “Pillo” en conferencia de prensa.

“Los jugadores entran a la cancha un poco presionados por lo mismo. Cuando no se gana, es complicado. Hay un cansancio extra, como que estamos golpeados, y eso te impide tomar buenas decisiones en la cancha", reconoció el estratega nacional.

“A los jugadores les digo que no hay que bajar la cabeza. La única manera de salir de esto es levantar la cabeza y seguir. Aquí puede venir el mejor entrenador del mundo, pero si no se pone la disposición ni las ganas, la cosa va a seguir así”, agregó Jaime Vera frente al complejo escenario de Rangers.

Por último, sobre los ajustes que ha hecho en el equipo titular, el entrenador comentó: “Podemos poner a cualquiera, pero si no hay resultado, da lo mismo. Los resultados son los que valen. Quizás tenemos que ser más rigurosos en los entrenamientos o en otros aspectos".