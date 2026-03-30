Este lunes por la tarde, la acción de la sexta jornada de la Primera B llegó a su final, categoría que tiene nuevo líder en el norte del país.

Cobreloa aprovechó los tropiezos de Deportes Puerto Montt y Deportes Recoleta para quedar en la primera posición con 14 puntos, dos más que ‘delfines’ y ‘recoletanos’.

Por otro lado, quienes sigue complicados son Unión Española, Deportes Santa Cruz, Deportes Iquique, Curicó Unido y Unión San Felipe, quienes no logran despegar con solo cinco unidades.

Colista absoluto y serio candidato a perder la categoría es Rangers, que de 18 puntos posibles, solo ha conseguido uno.