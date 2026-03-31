VIDEO. Ex U de Chile lo asistió: Iván Morales vuelve al gol y le pone fin a su larga racha sin anotar en Argentina
El delantero chileno marcó su primer tanto con la camiseta de Argentinos Juniors.
Iván Morales le puso fin a su sequía goleadora en Argentinos Juniors, ya que este martes marcó un gol ante Aldosivi, por la séptima fecha de la liga argentina.
El delantero chileno abrió la cuenta para su equipo al minuto 29, después de conectar un centro de Nicolás Oroz, exfutbolista de la U. de Chile y O’Higgins.
El ariete formado en Colo Colo arrastraba una larga racha sin anotar. Su último gol había sido en octubre de 2025, cuando era jugador de Atlético Sarmiento.
Esta es la primera anotación del atacante nacional con la camiseta de Argentinos Juniors, donde ya suma siete partidos disputados en la presente temporada.
Revisa el gol de Iván Morales ante Aldosivi
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.