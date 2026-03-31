;

VIDEO. Ex U de Chile lo asistió: Iván Morales vuelve al gol y le pone fin a su larga racha sin anotar en Argentina

El delantero chileno marcó su primer tanto con la camiseta de Argentinos Juniors.

Daniel Ramírez

@SC_ESPN

Iván Morales le puso fin a su sequía goleadora en Argentinos Juniors, ya que este martes marcó un gol ante Aldosivi, por la séptima fecha de la liga argentina.

El delantero chileno abrió la cuenta para su equipo al minuto 29, después de conectar un centro de Nicolás Oroz, exfutbolista de la U. de Chile y O’Higgins.

Revisa también:

El ariete formado en Colo Colo arrastraba una larga racha sin anotar. Su último gol había sido en octubre de 2025, cuando era jugador de Atlético Sarmiento.

Esta es la primera anotación del atacante nacional con la camiseta de Argentinos Juniors, donde ya suma siete partidos disputados en la presente temporada.

Revisa el gol de Iván Morales ante Aldosivi

¡Fin de ciclo! Revisa AQUÍ cómo impacta el cierre de marzo en el horóscopo de este fin de semana

¡Fin de ciclo! Revisa AQUÍ cómo impacta el cierre de marzo en el horóscopo de este fin de semana

Revelan los tres signos más infieles del zodiaco: &#039;Son esa pareja que uno no quiere para la hija&#039;

Revelan los tres signos más infieles del zodiaco: 'Son esa pareja que uno no quiere para la hija'

¿Menos es más? Claves para entender la moda actual sin perder identidad

¿Menos es más? Claves para entender la moda actual sin perder identidad

Guns N’ Roses rompe el silencio y revela detalles inéditos de la gira 2026

Guns N’ Roses rompe el silencio y revela detalles inéditos de la gira 2026

Gran Feria de Capacitación 2026: evento gratuito ofrecerá más de 170 cursos técnicos con certificación

Gran Feria de Capacitación 2026: evento gratuito ofrecerá más de 170 cursos técnicos con certificación

Teatro Municipal de Santiago anuncia club de lectura gratis para dar inicio al Mes del Libro: fechas y detalles de la actividad

Teatro Municipal de Santiago anuncia club de lectura gratis para dar inicio al Mes del Libro: fechas y detalles de la actividad

¿Cuál es la capacidad del Estadio Nacional para conciertos?

¿Cuál es la capacidad del Estadio Nacional para conciertos?

Fin a las contribuciones: ¿En qué consiste el anuncio del presidente Kast para los adultos mayores?

Fin a las contribuciones: ¿En qué consiste el anuncio del presidente Kast para los adultos mayores?

El impacto que ya se está sintiendo más allá del combustible y que refleja un problema mayor: presión económica

El impacto que ya se está sintiendo más allá del combustible y que refleja un problema mayor: presión económica

