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VIDEOS. Rangers de Talca no consigue levantarse de su crisis en la Primera B

Los “piducanos” volvieron a caer este lunes y solo suman un punto en seis jornadas de la Liga de Ascenso. Son claros candidatos al descenso.

Javier Catalán

Foto: @rangersdetalca.cl

Foto: @rangersdetalca.cl

El comienzo de temporada le está pasando por encima a Rangers de Talca, que, luego de un 2025 en el que alcanzó los playoffs de ascenso en la Primera B, ahora está en crisis en la categoría.

Con seis fechas ya disputadas, los “piducanos” solo suman un punto, conseguido en la cuarta jornada; el resto han sido derrotas, lo que, lógicamente, los mantiene como colistas absolutos de la división.

La última de sus caídas se produjo este lunes, en el cierre de la sexta fecha de la Liga de Ascenso, donde perdieron por 3-2 ante Magallanes en San Bernardo.

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Si bien con la llegada del experimentado Jaime “Pillo” Vera han mostrado una leve mejoría en sus últimos dos compromisos, no ha sido suficiente. De hecho, a los 34 minutos ya caían por 3-0 ante la “Academia”.

Aunque lograron cerrar el primer tiempo descontando en dos ocasiones, con goles de Ignacio Ibáñez y Damián González, en la segunda mitad no fueron capaces de sostener el impulso.

Sin triunfos en lo que va del año, ya aparecen como serios candidatos al descenso a la Segunda División Profesional. Actualmente, se encuentran a cuatro puntos de sus rivales más cercanos: Unión San Felipe, Curicó Unido, Deportes Iquique y Santa Cruz, todos con 5 unidades.

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