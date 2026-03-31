“Tenemos jugadores hace un par de años y no sé si van a dar más... Muchos se van a préstamo y han desaparecido” / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Anoche, tras la derrota ante Universidad Católica por la Copa de la Liga, el DT de Cobresal, Gustavo Huerta, realizó una dura y sincera radiografía de las divisiones inferiores del cuadro “minero”.

En conferencia de prensa, el técnico nacional reconoció que muchos juveniles del club no muestran un progreso y terminan “desapareciendo” cuando salen a préstamo a otros equipos.

“Uno sabe que puede contar con algunos juveniles, pero estos partidos, lamentablemente, nos dejan una realidad. Quiero ser bien sincero con eso. Hay jugadores que nosotros tenemos hace un par de años y no sé si van a dar más”, partió señalando Huerta.

“Algunos no dan muestras de un progreso y se van quedando en el camino. Nos ha pasado en estos años que algunos jugadores no tienen espacio en el primer equipo, se van a préstamo a equipos de Segunda División y muchos han desaparecido. Esa es la realidad”, mencionó el entrenador de 68 años.

En la misma línea, comentó que “cuando se habla de recambio, la verdad es que estamos con un déficit demasiado grande y yo lo he reclamado en la interna del club. Se han hecho cambios en la parte formativa y espero que el tiempo dé frutos, porque esto no es de un día para otro”.

“Los jugadores que hemos mandado a préstamo a Segunda y Tercera División, no juegan. Esa es la realidad nuestra. No sé si ser pesimista o realista, pero en el corto plazo es complicado depender de un plantel con muchos jóvenes”, concluyó Gustavo Huerta.