“Lo voy a usar”: Presidente Kast confirma que utilizará indultos y que luego modificará la norma

Durante esta jornada, el Presidente José Antonio Kast abordó diversos temas que han marcado sus primeras dos semanas como jefe de Estado, entre ellos los indultos presidenciales y la política migratoria.

En entrevista con la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi), el Mandatario confirmó que está dispuesto a utilizar la facultad de indultar en casos específicos, aunque adelantó que después buscará modificar el mecanismo.

El tema ya había generado controversia en marzo, luego de que el Gobierno reconociera que evaluaba beneficios para uniformados condenados por hechos vinculados al estallido social.

En paralelo, Kast endureció su tono respecto de la migración irregular. Si bien descartó la creación de fuerzas similares al ICE de Estados Unidos, sí anticipó medidas graduales para ordenar la situación de extranjeros en Chile. Sus palabras se producen después de que el propio Gobierno matizara la idea de expulsiones masivas y comenzara a hablar de salidas voluntarias y procesos escalonados.

Kast defiende los indultos y anticipa nuevas medidas en migración

Sobre la facultad presidencial, José Antonio Kast fue explícito: “Sí, lo voy a usar, y luego haremos una modificación”. Luego agregó que “creo que es razonable que esto sea un órgano colegiado. El indulto como institución, más allá de que hay que hacerle un cambio, siempre tiene que ser una posibilidad que exista”.

En esa misma línea, defendió el uso acotado de esta herramienta y sostuvo: “Yo no entro a discutir los antecedentes o el fallo. Tengo una facultad legal que me permite en unos casos indultar”.

En materia migratoria, el Mandatario insistió en que el proceso será gradual, pese a que hasta ahora no se ha registrado ninguna expulsión. “Dentro de los próximos meses ustedes van a ver acciones”, afirmó, junto con asegurar que “muchas personas van a salir voluntariamente del país”.

También precisó que las expulsiones dependerán del orden que busca establecer el Ejecutivo y señaló: “Vamos a partir por aquellos que tengan antecedentes que vulneren las ‘buenas costumbres’”.

De todos modos, Kast buscó tomar distancia de imágenes de redadas o despliegues como los vistos en EE.UU. con el ICE. “Ustedes no van a ver aquí situaciones como en otros países de fuerzas que van a ir a buscar”, dijo.

Aun así, advirtió que “cuando la situación con extranjeros interfiera la vida de los vecinos vamos a intervenir”.