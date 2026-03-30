Conmemoración de los 35 años del asesinato de Jaime Guzmán enfrenta a la UDI y al Partido Republicano por su legado político

A días de cumplirse 35 años del asesinato de Jaime Guzmán, la conmemoración de su figura volvió a evidenciar tensiones en la derecha, con actividades separadas organizadas por la UDI y el Partido Republicano.

El exsenador y fundador gremialista fue asesinado el 1 de abril de 1991 por integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Desde entonces, su legado ha sido un referente clave, pero también un punto de diferencia entre ambas colectividades, especialmente tras la última campaña presidencial.

La UDI invitó en enero al Presidente José Antonio Kast a participar en actividades conjuntas, lo que se concretará con su asistencia a una misa en Providencia. La agenda incluye exposiciones, material conmemorativo y actividades impulsadas por la Fundación Jaime Guzmán.

“Abatido por las balas de los terroristas”

En paralelo, el mundo republicano ha desarrollado talleres, charlas y encuentros sobre su pensamiento, además de preparar un seminario enfocado en jóvenes militantes.

Las diferencias se arrastran desde la campaña, cuando Ruth Hurtado afirmó que “sin duda hoy día Jaime Guzmán estaría en el Partido Republicano”, lo que generó críticas en el sector. Kast, en tanto, buscó descomprimir señalando que “si Jaime Guzmán estuviera vivo, yo estaría en la UDI”.

Previo a asumir, el Mandatario también recordó al exsenador en Bruselas, donde afirmó que fue “abatido por las balas de los terroristas” por defender sus ideas. Así, la conmemoración vuelve a instalar la disputa por su legado en la derecha.