El subsecretario de Justicia, Luis Silva, se refirió este lunes al debate por los indultos presidenciales en una entrevista con ADN Hoy, donde adelantó que la decisión del gobierno podría marcar un giro inesperado.

“Yo creo honestamente que el presidente nos va a dar una sorpresa cuando se pronuncie sobre esta materia”, afirmó, en línea con las declaraciones recientes del mandatario José Antonio Kast.

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Silva explicó que, hasta ahora, las solicitudes de indulto no han llegado al escritorio del ministro de Justicia, ya que deben cumplir un proceso previamente establecido.

“Hay un procedimiento claramente definido (…) se tramitan conforme a derecho, hay un reglamento y causales”, indicó, agregando que este beneficio “es un derecho que tienen prácticamente todas las personas que están cumpliendo condena”.

Respecto del sentido político de la medida, el subsecretario enfatizó que el propio jefe de Estado ha vinculado los indultos con un objetivo mayor. “Él contextualiza la decisión en su deseo de provocar un reencuentro y de provocar unidad”, sostuvo. En esa línea, insistió en que el anuncio deberá tomarse “en serio y literalmente”, reiterando que el Ejecutivo busca sorprender a quienes dudan de ese propósito.

Un ingreso de los “polémicos”

Consultado por los plazos y solicitudes concretas de indultos, Silva manifestó: “Yo tengo noticias de solo un ingreso, dentro del contexto de los que generan más polémica, porque ya habían en la oficina otras que corresponden a otros internos por otras razones".

En esa línea, la autoridad del Ejecutivo respondió si dentro de los posibles indultados están el capitán del Ejército José Faúndez o Patricio Maturana, exintegrante de Carabineros condenado por cegar la senadora Fabiola Campillai. “Entiendo yo que es el del Capitán Maturana, pero honestamente no tengo certeza, y se lo digo porque es lo que leí en un titular de diario”, comentó.

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“Yo sé que ingresó una solicitud a la oficina por la oficina de parte, pero sobre eso no tengo más noticias“, sumó.

“La sorpresa que nos va a dar el Presidente es que su decisión en esta materia va a provocar unidad, reencuentro. Pero esa es la sorpresa que él nos tiene reservada“, añadió.

Antes estos dichos, Luis Silva abordó cuál sería la señal para la ciudadanía en el caso de acceder a este beneficio por parte de Patricio Maturana y dijo: “Precisamente, a quienes tienen esta aprehensión y no ven cómo una decisión en esta materia pudiera significar reencuentro, pudiera significar unidad, (el Presidete Kast) responde, ‘vamos a sorprenderlos. Vamos a sorprender haciendo un llamado a la unidad’”.

Finalmente, y ante el llamado de Hacienda para recortar presupuestos en 3%, el subsecretario de Justicia descartó que por esto se vaya a detener el Plan Nacional de Búsqueda, aunque enfatizó que “el cómo es algo que compete a la Subsecretaría de Derechos Humanos”.