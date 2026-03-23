Mandatario de Bolivia tras medidas adoptadas por Presidente Kast en frontera: “Nosotros no hacemos zanjas, hacemos puentes”

En el marco de la conmemoración del Día del Mar, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, reafirmó que la demanda marítima de su país sigue siendo “irrenunciable”, aunque planteó que su recuperación debe impulsarse mediante el diálogo y la cooperación con otras naciones.

El mandatario recordó las consecuencias de la Guerra del Pacífico, la que calificó como un “punto de quiebre” que dejó una “herida histórica profunda” tras la pérdida del acceso soberano al océano.

En esa línea, sostuvo que “la reivindicación marítima no se olvida, siempre estará presente”. Pese a ello, Paz enfatizó una mirada hacia el futuro, asegurando que Bolivia buscará avanzar “con inteligencia, diálogo y cooperación”.

“Chile nos hizo daño, diga lo que se diga, pero siempre el futuro es mejor”, afirmó, junto con llamar a fortalecer las relaciones entre países.

El jefe de Estado también deslizó una crítica a las recientes medidas adoptadas por el gobierno del Presidente José Antonio Kast en la frontera, señalando que “nosotros no hacemos zanjas, hacemos puentes de integración para unir a las naciones”.