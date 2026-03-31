Salida de directora del SernamEG que enfrenta cáncer desatan críticas de Matthei y Gatica (RN) contra el Gobierno

Un nuevo flanco político se abrió para el Gobierno tras conocerse que la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín, solicitó la renuncia no voluntaria de la directora del SernamEG, Priscilla Carrasco.

La exautoridad se mantenía en funciones desde 2022, luego de ser seleccionada por Alta Dirección Pública, y actualmente enfrenta un tratamiento por cáncer de mama.

El caso generó cuestionamientos inmediatos por el contexto en que se produjo la salida. La propia Carrasco expresó su sorpresa y apuntó directamente a la contradicción que, a su juicio, existe entre el discurso público del ministerio y la decisión adoptada.

En ese marco, sostuvo: “Me parece sorprendente, toda vez que la ministra ha dicho públicamente que uno de sus pilares de trabajo tiene que ver con el cáncer en las mujeres y yo estoy con un diagnóstico de cáncer de mama desde el año pasado”.

Críticas políticas escalan por la salida de Priscilla Carrasco

Junto con cuestionar la medida, Priscilla Carrasco defendió su permanencia activa en el servicio. La exdirectora remarcó: “No he pedido licencia. He trabajado diariamente muy comprometida en mi función con el Estado”.

Las reacciones no tardaron en multiplicarse. Una de las más duras fue la de la senadora de Renovación Nacional, María José Gatica, quien apuntó contra la decisión de la ministra.

“Esta decisión no es empática, humana ni cristiana. No todo vale en política, ministra. La humanidad nunca se debe perder”, afirmó. Luego añadió: “Sé cómo golpea esta enfermedad física y emocionalmente es muy duro. Sumarle otro golpe no es necesario”.

A las críticas se sumó la excandidata presidencial de la UDI, Evelyn Matthei, quien planteó reparos al momento y al contexto de la desvinculación. “Si esto es real, duele. Sacar a una Directora de SernamEG con cáncer de mama en tratamiento, en el Ministerio de la Mujer y en plena alerta oncológica, no es coherente. Pido sinceramente recapacitar”, señaló.

Más temprano, la exministra Karla Rubilar también cuestionó públicamente la decisión. “Si se le pidió la renuncia a la directora del Servicio de la Mujer y Equidad de Género, cargo que había ganado por alta dirección pública, en medio de un tratamiento por cáncer de mama, duele y duele muchísimo”, dijo.

Después agregó: “Sin lugar a dudas, enfrentar esta enfermedad catastrófica requiere de apoyo y contención”.

Carrasco fue diagnosticada con cáncer de mama triple negativo a mediados del año pasado y hoy sigue un tratamiento con quimioterapia oral e inmunoterapia cada 21 días. El episodio, por ahora, instala una nueva controversia para el Ejecutivo, justo en un tema especialmente sensible por su dimensión humana y política.