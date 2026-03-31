Con un llamativo contrato: Tottenham anuncia su nuevo DT para intentar evitar el descenso en Inglaterra / Izzy Poles - AMA

Tottenham oficializó a su nuevo DT en medio de la crisis deportiva que tiene al club al borde de los puestos de descenso en la Premier League.

La noticia se confirmó este martes. El elegido es el italiano Roberto De Zerbi para asumir el mando del equipo de forma inmediata, firmando un llamativo contrato hasta 2031.

El técnico, que se encontraba libre tras su paso por el Olympique de Marsella, aceptó el desafío de tomar las riendas de un plantel golpeado anímicamente.

Este movimiento se produce apenas 48 horas después de la salida de Igor Tudor, exentrenador de Alexis Sánchez en su paso por el Marsella. Tudor dejó el cargo tras solo 44 días y siete partidos dirigidos.

“Nuestra prioridad a corto plazo es escalar posiciones en la tabla de la Premier League, y ese será nuestro objetivo principal hasta el pitido final del último partido de la temporada. Tengo muchas ganas de volver al campo de entrenamiento y trabajar con estos jugadores para lograrlo”, señaló De Zerbi tras firmar con Tottenham.

Como dato adicional, el acuerdo incluiría cláusulas específicas de bonificación por lograr la salvación matemática, reflejando la urgencia de un Tottenham que no juega en la segunda división inglesa desde la temporada 1977-78.