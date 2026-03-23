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VIDEO. La Roja suma nuevos “refuerzos” europeos: ya están en Chile

Thomas Dean y Roberto Risnae, jugadores nacidos en Europa y de familia chilena, arribaron esta mañana al país para integrarse a los trabajos de La Roja Sub 20 de cara a los amistosos ante Perú.

Bastián Lizama

Matías Zurita

ADN Radio

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La selección chilena sub 20 ya tiene nómina confirmada para la próxima fecha FIFA, instancia en la que enfrentará a Perú en dos duelos amistosos programados para el domingo 29 y el martes 31 de marzo.

Entre los citados, destacan tres nuevos “refuerzos” provenientes del fútbol europeo. Se trata de Jetzen López (Sporting Braga), Thomas Dean (Espanyol) y Roberto Risnaes (Copenhague), jugadores de ascendencia chilena que defenderán por primera vez la camiseta de La Roja.

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En ese contexto, Dean y Risnaes arribaron este lunes al aeropuerto de Santiago para sumarse a los trabajos del combinado nacional. Aunque ADN Deportes captó su llegada, ninguno de los dos futbolistas estaba autorizado para hablar.

Se esperaba que Jetzen López también arribara junto a ellos, pero finalmente esto no ocurrió. Desde la selección no entregaron mayores detalles al respecto, aunque aseguraron que sí estará disponible para los duelos ante Perú.

¿Quiénes son Jetzen López, Thomas Dean y Roberto Risnaes?

Jetzen López es un volante de 19 años que milita en el SC Braga de Portugal. El mediocampista nació en Australia, pero tiene padre chileno, lo cual despertó el interés de los scoutings de la ANFP. Ahora, tendrán su primera experiencia en la selección chilena.

Por su parte, Thomas Dean Coulombe, de 18 años, se desempeña como lateral y pertenece a las filas del RCD Espanyol de Barcelona. El zaguero tiene nacionalidad chilena, estadounidense y española.

Finalmente, Roberto Risnae, de 19 años, juega como delantero en el Copenhague de Dinamarca. El atacante, de origen danés y con abuela paterna chilena, ya registra pasos por las selecciones juveniles del país europeo.

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