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Garin debuta por la qualy del ATP 500 de Hamburgo: contra quién juega y a qué hora

El segundo mejor tenista nacional buscará superar la fase previa en el torneo alemán.

Carlos Madariaga

Garin debuta por la qualy del ATP 500 de Hamburgo: contra quién juega y a qué hora

Garin debuta por la qualy del ATP 500 de Hamburgo: contra quién juega y a qué hora / Julian Finney

Tras su sorpresiva eliminación en la primera ronda del Challenger de Oeiras, Cristian Garin cambió su planificación.

Esto porque, en busca de tomar ritmo con miras a Roland Garros, se anotó para disputar la qualy del ATP 500 de Hamburgo, merced a su puesto como 104 del mundo.

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Este sábado 16 de mayo, “Gago” debutará en la fase previa del torneo que alguna vez fuera parte de los “Super 9″.

Cristian Garin se estrenará ante el alemán Henri Squire, 258 del escalafón planetario, con quien no tiene enfrentamientos previos.

El partido quedó agendado para el primer turno, es decir, a las 05:00 de la madrugada de Chile.

De ganar, el nacional se enfrentará el domingo al vencedor del choque entre el australiano Rinky Hijikata y el japonés Taro Daniel.

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