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Es llamado a ser el próximo ‘9′ de La Roja y esto hizo en el último amistoso de la Sub 20: ilusión para el futuro

La Roja Sub 20 comenzó con una victoria su serie de amistosos frente a Perú.

Bastián Lizama

@LaRoja

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La selección chilena Sub 20 volvió a ver acción este domingo y arrancó con el pie derecho su serie de amistosos frente a su similar de Perú.

En el primero de los duelos disputados a puertas cerradas en el CAR José Sulantay, el equipo dirigido por Sebastián Miranda se impuso por 2-1 contra los del Rímac.

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Los dos goles del combinado nacional fueron anotados por dos juveniles de Colo Colo: Vicente Martínez y Yastin Cuevas, a los 30′ y 44′ del primer tiempo, respectivamente.

Un gran aporte de los canteranos albos y vuelve a ratificar el plan de las selecciones juveniles. Para Cuevas, este es un impulso clave: bajo el mando de Nicolás Córdova, el atacante ya se perfila como el principal referente ofensivo de La Roja absoluta.

Por otro lado, tres jugadores con ascendencia chilena debutaron con la selección: el defensa Thomas Dean Coulombe (chileno-español-estadounidense), el delantero Jetzen López (chileno-australiano) y el mediocampista Roberto Risnaes (chileno-danés), que vistieron por primera vez la camiseta de Chile.

Con el objetivo de seguir probando nombres, La Roja juvenil volverá a jugar contra Perú el próximo martes 31 de marzo a partir de las 11:30 horas, también a puertas cerradas en el CAR José Sulantay.

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