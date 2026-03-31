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VIDEO. El regreso a la Luna: dónde y a qué hora ver la transmisión del Artemis II de la NASA en Chile

El vuelo de 10 días probará por primera vez sistemas vitales de la cápsula Orión con tripulación y marcará el regreso de humanos a la órbita lunar tras décadas.

Pablo Castillo

El regreso a la Luna: dónde y a qué hora ver la transmisión del Artemis II de la NASA en Chile

La NASA tiene previsto lanzar este miércoles 1 de abril su primera misión tripulada del programa Artemis, en la que cuatro astronautas viajarán alrededor de la Luna en un vuelo que se extenderá por cerca de diez días. El despegue está programado desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, dentro de una ventana que se abrirá a las 19:24 horas de Chile.

La misión, denominada Artemis II, no contempla un alunizaje, pero marcará el regreso de astronautas a la órbita lunar por primera vez en décadas. Su objetivo principal es validar en condiciones reales las capacidades de vuelo profundo con tripulación humana.

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A bordo viajarán los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto al canadiense Jeremy Hansen, integrante de la Agencia Espacial Canadiense. Durante el trayecto, la nave realizará una trayectoria alrededor de la Luna antes de regresar a la Tierra.

El vuelo servirá además para poner a prueba sistemas críticos de la cápsula Orión, incluyendo soporte vital, navegación y comunicaciones, esta vez con personas a bordo. Se trata de un paso clave antes de futuras misiones que sí contemplan descender en la superficie lunar.

Para esta operación, la agencia utilizará el cohete SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial), diseñado para transportar misiones tripuladas más allá de la órbita terrestre. La NASA indicó que, en caso de condiciones adversas, existen fechas alternativas de lanzamiento hasta el 6 de abril.

¿Cómo verlo?

El evento será transmitido en directo a través de las plataformas oficiales de la NASA, incluyendo su canal de YouTube, donde se espera una cobertura completa del despegue y desarrollo inicial de la misión.

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