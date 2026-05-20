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Codelco despide a ejecutivo y anuncia querella tras detectar desviaciones del 2% de la producción 2025

La estatal identificó el uso improcedente de normas de excepción para registrar como terminados productos que aún requerían procesamiento posterior.

Mario Vergara

Empresa Nacional de Minería (Enami), Aumentar la capacidad estatal de fundición de cobre, Refinería Las Ventanas, Valparaíso, p

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El directorio de Codelco tomó conocimiento de los resultados de una lapidaria auditoría interna concluida este miércoles 20 de mayo, la cual confirmó la existencia de graves irregularidades en el reconocimiento y reporte de su producción anual de toneladas métricas de cobre fino (tmf) correspondientes al ejercicio 2025.

La indagatoria, que fue instruida originalmente por el Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética (CACE) tras recibir una denuncia en marzo pasado, culminó con la aplicación de severas sanciones administrativas y el traslado de los antecedentes a la justicia ordinaria.

Frente a la contundencia de los hallazgos, la cuprífera estatal resolvió la desvinculación inmediata de un ejecutivo, amonestaciones severas para otros profesionales implicados y la presentación de una denuncia ante el Ministerio Público para esclarecer si los hechos constituyen delitos penales.

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El origen del engaño: Productos en proceso reportados como terminados

La pesquisa del comité ético identificó desviaciones normativas que equivalen, de forma conjunta, a aproximadamente el 2% de la producción propia total de Codelco informada para el año 2025. Las irregularidades administrativas se concentraron específicamente en dos de sus principales operaciones del norte del país:

  • División Chuquicamata: Se contabilizaron anticipadamente 20.000 tmf contenidas en óxidos.
  • División Ministro Hales: Se incluyeron de forma irregular 6.875 tmf contenidas en arsenito de calcio.

La investigación técnica determinó que dichos materiales requerían procesamiento posterior y no cumplían con las estrictas condiciones que exige la normativa de la minera para ser considerados como productos terminados comercializables. Por ende, debieron mantenerse registrados contablemente bajo la categoría de productos en proceso. La auditoría constató el uso improcedente de normas de excepción, la adulteración o falta de aprobaciones obligatorias y un deficiente control documental interno.

Recuperación de incentivos y blindaje de los estados financieros

El maquillaje de las toneladas de cobre fino no solo alteró las estadísticas operacionales de la minera, sino que provocó un efecto directo sobre el cálculo de metas e incentivos corporativos. Al inflarse los volúmenes reales, se activaron asignaciones de bonos variables que no correspondían. A raíz de esto, el directorio instruyó a la administración recalcular inmediatamente dichos indicadores y activar los mecanismos legales de recuperación de dinero en contra de los ejecutivos beneficiados.

Impacto de la Auditoría Interna en Codelco (Mayo 2026)
Volumen de cobre fino afectado:26.875 tmf totales (2% de la producción anual de la estatal).
Personal involucrado:7 ejecutivos activos y 1 exejecutivo de Casa Matriz y divisiones.
Medidas inmediatas:1 despido, amonestaciones al resto y denuncia ante Fiscalía.
Efecto financiero:Sin cambios en estados financieros; se aplicarán notas aclaratorias.

Respecto a la contabilidad general de la estatal, el directorio aclaró que las revisiones no arrojaron efectos negativos que fuercen a modificar los estados financieros auditados presentados al 31 de diciembre de 2025. Sin embargo, la empresa se verá obligada a incorporar notas aclaratorias restrictivas en su memoria anual, en el análisis razonado, en su sitio web y en toda comunicación oficial que haga mención a las metas del periodo afectado.

Finalmente, la mesa directiva relevó que fue la propia institucionalidad y el modelo de prevención de delitos de Codelco el que detectó y frenó la anomalía, asegurando ante los mercados internacionales y las autoridades que actuarán con la máxima firmeza para resguardar la transparencia y el prestigio de los miles de trabajadores honestos que integran la principal empresa del país.

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