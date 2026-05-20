Concierto gratuito de Pablo Chill-E y Drefquila en Puente Alto: cómo asistir y canjear tus entradas
La presentación también incluirá a artistas como Dj Rocka y Kuina totalmente en vivo.
Distintos artistas del género urbano estarán presentes en un concierto gratuito organizado por Coca Cola en una nueva edición del “Coke Fest” en Puente Alto.
El evento está programado a realizarse el próximo sábado 23 de mayo a las 16:00 horas en el Estadio Municipal de la mencionada comuna con entrada liberada.
Pablo Chill-E, Drefquilla y Kuina encabezarán el lineup del concierto, siendo de los grandes exponentes del género urbano en Chile. Así también, Power Peralta y DJ Rocka estarán detrás de la mesa de sonido como DJ.
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¿Cómo canjear mis entradas para el concierto Coke Fest?
Según información entregada por la organización, las entradas se pueden canjear a través del sistema Passline. Sólo necesitarás tener una cuenta creada en la plataforma e ingresar tus datos.
Los tickets son completamente gratuitos y disponen de stock limitado.
Quienes asistan también podrán disfrutar de las estaciones de glam con maquillaje y peinado, entrega de artículos oficiales de la marca y espacios para tomarse fotografías.
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