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Con el “Toro” enmascarado: la formación de la UC para enfrentar a Barcelona por Copa Libertadores

Pese al fuerte golpe que sufrió ante Deportes Limache, Fernando Zampedri será titular ante el cuadro ecuatoriano.

Javier Catalán

Eduardo Figueroa

FOTO: CLAUDIO ROJAS BARCELÓ/ AGENCIA UNO

FOTO: CLAUDIO ROJAS BARCELÓ/ AGENCIA UNO / CLAUDIO ROJAS BARCELO/ AGENCIA UNO

Universidad Católica disputará este jueves un partido clave frente a Barcelona de Guayaquil, pensando en sus aspiraciones de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores.

Los cruzados recibirán al cuadro ecuatoriano en el Claro Arena con la obligación de ganar para llegar al último encuentro ante Boca Juniors, en La Bombonera, dependiendo solo de un empate para avanzar de ronda.

De cara a este compromiso, Daniel Garnero ya tendría definida la formación titular, donde la gran incógnita pasaba por el estado físico de Fernando Zampedri tras el traumatismo cráneo-nasal que sufrió frente a Deportes Limache.

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Finalmente, según información de ADN Deportes, el “Toro” será titular y jugará utilizando una máscara protectora para resguardar la zona afectada de su rostro.

Con esto, la formación de Universidad Católica sería con Vicente Bernedo en el arco; Sebastián Arancibia, Branco Ampuero, Daniel González y Eugenio Mena en defensa; Fernando Zuqui, Jojhan Valencia y Jimmy Martínez en el mediocampo; dejando en ataque a Clemente Montes, Fernando Zampedri y Justo Giani.

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