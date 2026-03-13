La exploración espacial sigue siendo uno de los temas más llamativos para la humanidad y para lo cual la astronomía continúa realizando diversos trabajos y grandes esfuerzos con miras al futuro.

En este escenario, la National Aeronautics and Space Administration (NASA) sigue siendo una agencia fundamental en labores astronómicas y de viajes al exterior.

Uno de sus próximos eventos principales será la misión Artemis 2, la primera misión tripulada a la Luna en más de 50 años y que pretende marcar un nuevo hito a nivel mundial tras lo hecho en la era Apolo.

Serán cuatro astronautas los que irán a bordo de la nave, incluyendo además a la primera mujer y el primer hombre de raza negra en orbitar el satélite natural de la Tierra.

Tras años de estudios y preparación, los ejecutivos de la agencia especial anunciaron que el vehículo ya está listo para despegar, acercándose a la fecha de inicio para la misión.

El traslado del cohete SLS y la cápsula Orion serán trasladados hasta la plataforma de lanzamiento el próximo jueves 19 de marzo para comenzar a afinar los últimos detalles. En tanto, el miércoles 18 los astronautas comenzarán su cuarentena obligatoria.

Asimismo, ya fijaron la fecha para el lanzamiento: el próximo miércoles 1 de abril de este 2026, con una ventana que contempla hasta el lunes 6 ante cualquier evento.

Reparaciones y reajustes

El cronograma original preveía despegue el mes pasado, pero el 2 de febrero una prueba de carga de combustible detectó fugas de hidrógeno, paralizando la campaña.

Aunque el 19 de febrero se logró un ensayo exitoso, surgieron fugas de helio en la segunda etapa, forzando el retorno al edificio de ensamblaje para intervenciones complejas.

Shawn Quinn, del Programa de Sistemas Terrestres de Exploración, detalló las soluciones: “Se ha cambiado el sellado de las conexiones que conducen el gas al cohete. Las hemos vuelto a probar muchas veces y confiamos en que van a funcionar bien”.

Ampliar

Bajo la dirección de Jared Isaacman, administrador de la NASA, se reestructuró el calendario para elevar la frecuencia de lanzamientos y mitigar fallos recurrentes del SLS.

Artemis 2 se mantiene intacta, pero Artemis 3 pospone el alunizaje tripulado: en 2027 probará acoplamiento de Orion con módulos de SpaceX o Blue Origin en órbita terrestre.

De esta manera, el aterrizaje lunar con humanos se apunta a 2028, quizás con dos misiones si las firmas privadas cumplen con todo.

Desafíos y competencia global

El Inspector General de la NASA alertó esta semana sobre demoras en contratos del Human Landing System y dudas en la preparación de cohetes privados, cuestionando el aterrizaje en 2028.

Además, advierte riesgos para la seguridad de astronautas en emergencias lunares, sin capacidad de rescate actual. Con esto se le abre la puerta a China, que planea su alunizaje tripulado antes de 2030, intensificando la carrera espacial.

Con Artemis 2, Estados Unidos pretende reanudar su presencia orbital lunar en abril, impulsando un ambicioso retorno humano con hitos de diversidad e innovación técnica, pero con los chinos pisándole los talones y sin dejar margen de error.