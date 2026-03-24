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El hombre podría volver a la Luna: NASA confirma proyecto espacial para viajar antes del fin del gobierno de Trump

El plan contempla una inversión de US$20.000 millones, con alunizajes tripulados desde 2028, misiones cada seis meses y la construcción de una base lunar permanente antes de 2030, en colaboración con empresas privadas y agencias internacionales.

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NASA / Houston Chronicle/Hearst Newspap

La agencia espacial de Estados Unidos, la NASA, anunció este martes un ambicioso plan de 20.000 millones de dólares para acelerar el regreso a la Luna en 2028, realizar alunizajes tripulados cada seis meses y construir una base lunar permanente en los próximos siete años.

El administrador de la NASA, Jared Isaacman, anunció una estrategia de despliegue lunar por fases que será la más ambiciosa de la historia desde el programa Apollo (1961-1972) y que contará con el aporte de empresas privadas como SpaceX o Blue Origin y de otras agencias espaciales internacionales.

El programa, detallado hoy en una rueda de prensa en Washington, contempla enviar a los primeros astronautas a la superficie de la Luna en más de medio siglo y desplegar los elementos iniciales de una presencia permanente antes de 2030.

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Habrá un camino evolutivo para construir el primer puesto avanzado permanente de la humanidad en la superficie lunar, y el mundo nos acompañará en este proceso”, dijo Isaacman.

La fecha objetivo de 2028 se enmarca en una revisión del programa Artemis que aumenta la cadencia de misiones tripuladas.

La NASA está comprometida a lograr lo casi imposible una vez más: regresar a la Luna antes de que finalice el mandato del presidente Trump, construir una base lunar, establecer una presencia permanente y llevar a cabo las demás acciones necesarias para garantizar el liderazgo estadounidense en el espacio”, declaró Isaacman citado por un comunicado de la propia agencia.

Cancelan el proyecto Gateway

Antes de ese hito, NASA se prepara para el vuelo Artemis II, la primera misión tripulada del programa, que enviará a cuatro astronautas en una trayectoria alrededor de la Luna y cuyo despegue desde Florida está fijado para abril, tras el reciente regreso del cohete SLS a la plataforma de lanzamiento.

En este contexto, la agencia confirmó que el desarrollo de la estación orbital lunar Gateway quedará “en pausa”, con prioridad para la infraestructura de superficie y los sistemas de transporte, aunque sin descartar retomar el proyecto más adelante.

No debería sorprender a nadie que estemos pausando Gateway en su forma actual para enfocarnos en la infraestructura que apoya operaciones sostenidas en la superficie de la Luna”, indicó Isaacman.

“A pesar de los desafíos con algunos equipos existentes, la agencia reutilizará el hardware aplicable y aprovechará los compromisos de sus socios internacionales para respaldar estos objetivos”.

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