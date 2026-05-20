¿Qué harías por ir al Mundial? Este fanático realizó una insólita compra y ya es viral en redes

Este miércoles, un grupo de fanáticos argentinos se hizo viral en redes sociales luego de realizar una insólita compra en una cadena de comida rápida para lograr ir al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México.

El grupo de amigos llegó hasta la cadena Mostaza para comprar 100 hamburguesas “Mega Cuarto” por un valor de $1.250.000 pesos argentinos (811.163 al cambio).

La promoción de la cadena de comida rápida argentina consiste en acumular puntos por cada compra con los cuales se suman chances de ganar uno de los 23 viajes que están sorteando para ir al Mundial.

En el registro, el grupo de amigos sorprendió a la cajera del local con la cantidad de hamburguesas compradas y dejó una escena donde los trabajadores tuvieron que dejar en bandejas las hamburguesas preparadas.

Finalmente, el grupo terminó regalando las hamburguesas a la gente que iba caminando en el centro comercial.