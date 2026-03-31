Día del Taco 2026 en Chile: las mejores promociones, 2x1 y descuentos para celebrar hoy / LauriPatterson

Este 31 de marzo se celebra una nueva edición del Día del Taco, una fecha que ha ganado terreno en la cartelera gastronómica nacional y que rinde homenaje al ícono indiscutible de la cocina mexicana.

En Chile, la oferta de taquerías no es menor y varios lugares anunciaron precios rebajados y promociones varias durante la jornada. Revisa a continuación algunos de los lugares donde se puede festejar.

Día del Taco 2026 en Chile: las mejores ofertas para este martes 31 de marzo

Tommy Beans

La cadena Tommy Beans se suma a los festejos con el lanzamiento del Taco de la Bandita, una edición especial creada a partir de las votaciones de sus seguidores en redes sociales.

La promoción tiene un valor de $3.990 y estará disponible únicamente a través de canales digitales. Ahí se incluyen tres unidades pollo teriyaki acompañadas de guacamole, queso y salsa ácida.

Casa Regina

El espacio, ubicado en Libertad 419, Barrio Yungay, tendrá tacos de carnitas, birria, tinga de pollo y del jardín por $3.000. La celebración comenzó el sábado 28, pero culmina recién hoy.

Taquería El Ranchero

Taquería El Ranchero ofrece este martes tacos al pastor a solo $2.000 la unidad. La promoción no tiene límite de consumo, permitiendo que los clientes pidan todas las porciones que deseen durante toda la jornada de este 31.

Para acompañar la comida, el local dispuso una oferta de 2x1 en chop de cerveza. Cabe destacar que ambos beneficios son válidos exclusivamente para el consumo presencial en sus instalaciones (Av. Vitacura 6489).

Sánchez Tacos

Sánchez Tacos celebrará este martes desde las 18:00 horas con un formato de “All You Can Eat” de tacos de canasta. Por un valor de $15.000, los asistentes podrán comer todas las unidades que deseen de esta preparación tradicional mexicana, que también contará con una versión vegetariana.

El evento se realizará en Barrio Italia y la entrada incluye, además de la comida ilimitada, una copa de espumante. La jornada estará ambientada con un picnic gigante y música a cargo de DJ Boogie Mike para cerrar los festejos del Día del Taco.

Chinga Tu Taco

Chinga Tu Taco inaugura este martes 31 de marzo su promoción Taco Tuesday, la cual se mantendrá vigente todos los martes del año. Por la compra de cualquier porción de tacos, los clientes recibirán una unidad extra a su elección de forma gratuita.

El beneficio se podrá disfrutar durante toda la jornada en sus dos puntos de venta ubicados en el MUT (Tobalaba) y en el Mercado del 14 (Mallplaza Vespucio).

ChilMex

Durante toda la semana, el público podrá acceder a cualquiera de sus variedades de tacos clásicos, incluyendo opciones como la chanchita y al pastor, por un valor unitario de $2.990.

Hay tres sucursales ubicadas en Providencia (Av. Italia 1152), Las Condes (General Carol Urzúa 7065) y Ñuñoa (Suárez Mujica 1916).

El Regio Tacos

El espacio ubicado en Ñuñoa anunció una promo exclusiva por delivery. “Todo los pedidos por Uber Eats llevarán una orden extra de tacos gratis”, anunciaron en redes sociales.

Los clientes podrán recibir tacos de carne asada o de chicarrón, aleatoriamente.