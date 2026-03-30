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Latife Soto revela inesperada emergencia que golpearía a todos en Semana Santa: “Dios permita que no pase nada”

La tarotista adelantó la situación durante su programa con el periodista José Antonio Neme. “Es consecuencia de algo global”, adelantó.

Javier Méndez

Latife Soto revela inesperada emergencia que golpearía a todos en Semana Santa: “Dios permita que no pase nada”

Durante la noche del domingo, en su programa digital junto a José Antonio Neme, la tarotista Latife Soto utilizó sus cartas para entregar nuevas predicciones.

Una de sus visiones se centró precisamente en la Semana Santa. En ella, la guía espiritual adelantó una emergencia global que podría registrarse a principios de este mes de abril.

Mientras se refería a un conflicto bélico en Medio Oriente, realizó una advertencia clave: “Ojo con Semana Santa porque yo veo un apagón mundial muy grande”, lanzó.

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Mundialmente van a avisar que se queden tranquilos, en sus casas. Quédense ahí, como unas cinco horas en la casa”, explicó.

“¿Un apagón de qué tipo?“, cuestionó el periodista de Mucho Gusto.

"De luz, de redes, de todo. Ustedes, los de televisión, van a poder entregar información, porque se manejan con otras antenas, con otras cosas. Pero el apagón puede ser para todos porque va a pasar esto allá (en Medio Oriente)“, dijo Latife. ”Es como una consecuencia de lo que van a hacer los niños bonitos de Irán", precisó.

Pese a que Chile está a una distancia considerable, Soto dijo que igual podría llegar el efecto. “Puede que nosotros estemos un rato así y después el Gobierno nos diga: ‘Ya, vayan a sus pegas’”, planteó.

“Vamos a buscar la manera de que la gente tenga luz de nuevo y todas esas cosas. Entonces, es un apagón, pero consecuencia de algo global”, repasó.

“Yo digo que esta semana, que va a ser cortita, tenemos que estar atentos entre el primero de abril y 9 de abril. Dios permita que no pase nada”, cerró.

Mira la transmisión completa a continuación:

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