Mexicana probó dulces chilenos y le puso nota mínima a clásico producto: “¿Alguien compraría esto?”

El video despertó todo tipo de reacciones en redes sociales. ¿La protagonista? Fue una joven mexicana (@unda.natural00 en Instagram) quien se sumó al clásico ejercicio de internet y se aventuró a probar distintos dulces chilenos.

“La verdad es que llevo un mes postergando este momento”, admitió a sus seguidores y, en general, sus impresiones fueron buenas.

Eso sí, existió un producto que no la convenció del todo. “No me encantó”, dijo tras dar un par de tragos a la clásica bebida Pap de CCU.

“Si un día tienen sed, ¿alguien compraría esto?”, cuestionó la creadora de contenido. “No sé si se toma esto con la comida normal o si es un postre. Le doy un cuatro de diez al Pap”, concluyó.

Unos segundos después, le otorgó un siete de diez a las clásicas gomitas Flippy. Luego, fue el turno del Super 8, al que llamó ‘Super eight’: "No sé si los estoy pronunciando bien, este no lo tenemos en México", aseguró, reconociendo con honestidad su desconocimiento.

“Me encantó, sabe muy parecido a uno que tenemos en México que se llama ‘Bocadillo’. Diez de diez al ‘Super eight’”, sentenció. El Tuyo también pasó la prueba, pero sí lo encontró muy parecido al producto anterior (8/10).

“Estas con chile (ají) estarían deliciosas”, opinó tras degustar las gomitas ácidas Loop. Al final, prometió otro video para probar otros emblemas como el Chocman.

En tanto, en los comentarios le recomendaron probar la bebida fría y no tibia o, derechamente, ponerle Pap a una cerveza para realizar la evaluación desde otra óptica. “Nunca más volveré a ver igual al ‘super eight’”, lanzó un usuario.