Tras la celebración en Sudáfrica 2010, el Mundial de fútbol regresaba a Sudamérica después de 36 años. Brasil recibía por segunda vez este torneo, en una edición que se caracterizó por los colores, la música y la alegría del país anfitrión.

La selección chilena, en tanto, clasificaba por primera vez en su historia a dos mundiales consecutivos. Algo similar ocurrió en 1962 y 1966, aunque con la diferencia de que en el 62’ Chile fue el anfitrión de la cita planetaria.

La Roja, dirigida en ese entonces por Jorge Sampaoli, llegaba con gran parte de la base del plantel que disputó el Mundial anterior y con una generación que comenzaba a ilusionarse con hacer historia con la camiseta chilena.

A 21 días del inicio del Mundial 2026, en ADN.cl repasamos cinco momentos icónicos de la Copa del Mundo celebrada en Brasil en 2014.

Chile elimina a la vigente campeona del mundo: España

Desde el himno nacional cantado a capela por los hinchas que llegaron al Maracaná hasta los goles de Eduardo Vargas y Charles Aránguiz, el 18 de junio de 2014 quedó marcado en la historia del fútbol chileno.

El partido entre Chile y España en el Maracaná es considerado uno de los encuentros más importantes de la Roja. Los dirigidos por Jorge Sampaoli llegaban tras vencer por 3-1 a Australia en el debut, mientras que el equipo de Vicente del Bosque venía golpeado luego de ser goleado por 5-1 por Países Bajos, por lo que necesitaba sumar puntos frente a los chilenos.

En Sudáfrica 2010, España había derrotado a Chile por 2-1 y, en un amistoso disputado en 2013, la Roja igualó 2-2 frente a los europeos. Por ello, este encuentro también fue visto como una especie de revancha para la “Generación Dorada”.

Finalmente, Chile venció por 2-0 a España con los goles de Vargas y Aránguiz, con lo que eliminó a la vigente campeona del mundo y, además, aseguró su paso a los octavos de final con una fecha por jugar.

Así vivimos este histórico partido disputado en el Maracaná en ADN Deportes:

El ‘maldito’ palo de Pinilla

Tras la histórica victoria ante España en el Maracaná, Chile cayó por 2-0 frente a Países Bajos, resultado que provocó que la Roja enfrentara a Brasil en los octavos de final en el estadio Mineirão.

La “bestia negra” de Chile volvía a aparecer, tal como había ocurrido en 1998 y 2010. A los 18 minutos, David Luiz abrió la cuenta para los locales, pero en el 32′ Alexis Sánchez igualó el partido tras aprovechar un error de la defensa brasileña.

En el minuto 87, Jorge Sampaoli decidió el ingreso de Mauricio Pinilla en reemplazo de Arturo Vidal. Con el marcador empatado 1-1, el encuentro se extendió hasta el alargue.

Y entonces llegó una de las jugadas más recordadas y dolorosas en la historia del fútbol chileno. En el minuto 120, tras un saque largo de Claudio Bravo, Mauricio Pinilla le ganó el balón a Luiz Gustavo y combinó con Alexis Sánchez, quien le devolvió la pelota de primera. El delantero sacó un potente remate desde fuera del área, pero el balón se estrelló violentamente en el travesaño.

La imagen del disparo pegando en el palo quedó marcada para siempre en la memoria de los hinchas chilenos.

El ’Mineirazo’: Alemania humilla a Brasil

Brasil logró superar la barrera de Chile en los octavos y de Colombia en los cuartos de final, pero en este último partido sufrió la baja de su estrella: Neymar.

En las semifinales los locales recibieron a Alemania en el estadio Mineirão. En lo que en la previa parecía ser un partido parejo, no lo fue y terminó marcando la historia de los Mundiales.

Thomas Müller, Miroslav Klose, Tony Kroos (2), Sami Khedira y André Schürrle (2) fueron los goleadores del recordado 7-1 con el que Alemania pasó a su octava final de una Copa del Mundo.

Klose supera a Ronaldo como goleador de los Mundiales

La histórica goleada de Alemania sobre Brasil también dejó un récord que parecía imposible de romper. En el minuto 23 del partido disputado en el Mineirão, Miroslav Klose anotó el segundo gol alemán y alcanzó los 16 tantos en Copas del Mundo, superando la marca de Ronaldo Nazário.

El delantero brasileño había quedado como máximo goleador histórico de los Mundiales tras Alemania 2006 con 15 anotaciones, registro que durante años parecía inalcanzable. Sin embargo, Klose logró romper el récord en su cuarto torneo mundialista gracias a su regularidad y efectividad con la selección alemana.

El mejor cambio en una final: Mario Götze

La final entre Alemania y Argentina parecía destinada a definirse en penales. Ambos equipos habían tenido ocasiones para marcar, pero el partido seguía empatado y el desgaste físico comenzaba a sentirse en el estadio Maracaná.

En medio de ese escenario apareció una de las decisiones más recordadas en la historia de las finales mundialistas. En el segundo tiempo, el técnico Joachim Löw decidió enviar a la cancha a Mario Götze, quien reemplazó a Miroslav Klose.

Y la apuesta terminó siendo perfecta. En el minuto 113 del alargue, André Schürrle desbordó por la izquierda y lanzó un centro al área que Götze controló con el pecho antes de definir de volea frente a Sergio Romero.

El gol le dio a Alemania su cuarta Copa del Mundo y convirtió a Mario Götze en el héroe absoluto de Brasil 2014, protagonizando uno de los ingresos desde la banca más icónicos en la historia de una final del Mundial.