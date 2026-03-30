“Lo funó, terminaron, volvieron”: reportan reconciliación de conocida pareja chilena

En febrero de este año, el histórico youtuber Nicolás Liñán, conocido en el mundo digital como Vardoc, confirmó el fin de su relación con Gibielle Gamboa, una creadora de contenido para adultos.

Según relató a FM Dos, ambos decidieron seguir viviendo juntos porque había un hecho aún más gravitante en sus vidas: la llegada de un hijo, el primero del amigo de Xodaaaa.

A poco más de un mes de la situación, todo parece indicar que llegó la reconciliación. @pretty.angyal subió un video a su Instagram que de inmediato llamó la atención.

En el registro se ve al influencer en la cocina, desempolvando sus mejores habilidades culinarias. “Mi hombre”, tildó Gamboa.

En el pasado, la joven acusó a Liñán de cocinar mal y, esta vez, los internautas no se lo dejaron pasar.

“Lo funó, terminaron, volvieron... en fin, pura pantalla parece”, fue uno de los comentarios con mayor repercusión en el post. “Con tal de tener un poco de pantalla... Todo”, replicó otro usuario. “La vida misma no más”, explicó Gamboa.

“Imagínate tratarlo de la peor forma y funarlo en redes sociales, después terminar y seguir tratándolo como las hue... por redes sociales, para que al final todo sea por arrebato”, fue otra de las opiniones que apareció.

“No me sorprendería que todo fuera ultra fake, bajó la venta de contenido parece”, teorizó otra voz.

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