;

“Lo funó, terminaron, volvieron”: reportan reconciliación de conocida pareja chilena

“No me sorprendería que todo fuera ultra fake, bajó la venta de contenido parece”, opinó un usuario en redes sociales.

Javier Méndez

“Lo funó, terminaron, volvieron”: reportan reconciliación de conocida pareja chilena

“Lo funó, terminaron, volvieron”: reportan reconciliación de conocida pareja chilena / fizkes

En febrero de este año, el histórico youtuber Nicolás Liñán, conocido en el mundo digital como Vardoc, confirmó el fin de su relación con Gibielle Gamboa, una creadora de contenido para adultos.

Según relató a FM Dos, ambos decidieron seguir viviendo juntos porque había un hecho aún más gravitante en sus vidas: la llegada de un hijo, el primero del amigo de Xodaaaa.

A poco más de un mes de la situación, todo parece indicar que llegó la reconciliación. @pretty.angyal subió un video a su Instagram que de inmediato llamó la atención.

Revisa también:

ADN

En el registro se ve al influencer en la cocina, desempolvando sus mejores habilidades culinarias. “Mi hombre”, tildó Gamboa.

En el pasado, la joven acusó a Liñán de cocinar mal y, esta vez, los internautas no se lo dejaron pasar.

“Lo funó, terminaron, volvieron... en fin, pura pantalla parece”, fue uno de los comentarios con mayor repercusión en el post. “Con tal de tener un poco de pantalla... Todo”, replicó otro usuario. “La vida misma no más”, explicó Gamboa.

“Imagínate tratarlo de la peor forma y funarlo en redes sociales, después terminar y seguir tratándolo como las hue... por redes sociales, para que al final todo sea por arrebato”, fue otra de las opiniones que apareció.

“No me sorprendería que todo fuera ultra fake, bajó la venta de contenido parece”, teorizó otra voz.

ADN
ADN

Contenido patrocinado

¡Fin de ciclo! Revisa AQUÍ cómo impacta el cierre de marzo en el horóscopo de este fin de semana

¡Fin de ciclo! Revisa AQUÍ cómo impacta el cierre de marzo en el horóscopo de este fin de semana

Revelan los tres signos más infieles del zodiaco: &#039;Son esa pareja que uno no quiere para la hija&#039;

Revelan los tres signos más infieles del zodiaco: 'Son esa pareja que uno no quiere para la hija'

¿Menos es más? Claves para entender la moda actual sin perder identidad

¿Menos es más? Claves para entender la moda actual sin perder identidad

Guns N’ Roses rompe el silencio y revela detalles inéditos de la gira 2026

Guns N’ Roses rompe el silencio y revela detalles inéditos de la gira 2026

Gran Feria de Capacitación 2026: evento gratuito ofrecerá más de 170 cursos técnicos con certificación

Gran Feria de Capacitación 2026: evento gratuito ofrecerá más de 170 cursos técnicos con certificación

Teatro Municipal de Santiago anuncia club de lectura gratis para dar inicio al Mes del Libro: fechas y detalles de la actividad

Teatro Municipal de Santiago anuncia club de lectura gratis para dar inicio al Mes del Libro: fechas y detalles de la actividad

¿Cuál es la capacidad del Estadio Nacional para conciertos?

¿Cuál es la capacidad del Estadio Nacional para conciertos?

Fin a las contribuciones: ¿En qué consiste el anuncio del presidente Kast para los adultos mayores?

Fin a las contribuciones: ¿En qué consiste el anuncio del presidente Kast para los adultos mayores?

El impacto que ya se está sintiendo más allá del combustible y que refleja un problema mayor: presión económica

El impacto que ya se está sintiendo más allá del combustible y que refleja un problema mayor: presión económica

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad