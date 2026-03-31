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Corte de luz en Santiago este miércoles 1 de abril: Enel confirma interrupciones de hasta 7 horas en 8 comunas

Revisa acá los horarios y las zonas afectadas por la interrupción en el suministro.

Sebastián Escares

Corte de luz en Santiago este miércoles 1 de abril: Enel confirma interrupciones de hasta 7 horas en 8 comunas

Diversos sectores de la capital enfrentarán cortes de luz programados este miércoles 1 de abril, en una jornada que podría incluir interrupciones de hasta siete horas en algunos puntos de la región Metropolitana. Así lo informó Enel, que detalló las comunas afectadas y los horarios en que se suspenderá el suministro eléctrico.

Según explicó la compañía en su sitio web, estas labores forman parte de su planificación habitual para reforzar y mantener la red.

Revisa también:

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En ese contexto, la empresa precisó que se trata de “actividades que realiza Enel para poder mejorar la calidad de servicio, realizar mantenimiento y conectar nuevos clientes”, por lo que recomendó revisar con anticipación el detalle de los sectores intervenidos.

Comunas y horarios: revisa si tu sector tendrá corte este miércoles 1 de abril

  • Conchalí: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.
ADN
  • Quinta Normal: desde las 11:00 horas hasta las 17:00 horas.
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  • Pudahuel: desde las 10:00 horas hasta las 13:00 horas.
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  • La Cisterna: desde las 10:00 horas hasta las 13:00 horas.
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  • Pedro Aguirre Cerda: desde las 11:00 horas hasta las 17:00 horas.
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  • San Miguel: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.
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  • Santiago: desde las 09:30 horas hasta las 15:30 horas.
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  • La Florida: desde las 10:30 horas hasta las 17:30 horas.
ADN

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