Corte de luz en Santiago este miércoles 1 de abril: Enel confirma interrupciones de hasta 7 horas en 8 comunas

Diversos sectores de la capital enfrentarán cortes de luz programados este miércoles 1 de abril, en una jornada que podría incluir interrupciones de hasta siete horas en algunos puntos de la región Metropolitana. Así lo informó Enel, que detalló las comunas afectadas y los horarios en que se suspenderá el suministro eléctrico.

Según explicó la compañía en su sitio web, estas labores forman parte de su planificación habitual para reforzar y mantener la red.

En ese contexto, la empresa precisó que se trata de “actividades que realiza Enel para poder mejorar la calidad de servicio, realizar mantenimiento y conectar nuevos clientes”, por lo que recomendó revisar con anticipación el detalle de los sectores intervenidos.

Comunas y horarios: revisa si tu sector tendrá corte este miércoles 1 de abril

Conchalí: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.

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Quinta Normal: desde las 11:00 horas hasta las 17:00 horas.

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Pudahuel: desde las 10:00 horas hasta las 13:00 horas.

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La Cisterna: desde las 10:00 horas hasta las 13:00 horas.

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Pedro Aguirre Cerda: desde las 11:00 horas hasta las 17:00 horas.

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San Miguel: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.

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Santiago: desde las 09:30 horas hasta las 15:30 horas.

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La Florida: desde las 10:30 horas hasta las 17:30 horas.