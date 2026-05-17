“Meterse con la familia o con la nacionalidad para destabilizar te hace más mediocre y miserable” / Daniel Pino/UnoNoticias

Huachipato celebró este domingo una importante victoria sobre Unión La Calera que instala a los acereros como sublíderes de la Liga de Primera.

Sin embargo, no todo fue felicidad en el conjunto de Talcahuano, tal como lo evidenció en redes sociales el delantero Cris Martínez.

“Hay colegas que cuando no les alcanza el nivel ni la cabeza, intentan jugar sucio“, partió escribiendo en su Instagram el paraguayo nacionalizado chileno.

Todo, sin explicitarlo directamente, aludiendo a una pelea que se produjo el minuto 72, cuando chocó con el defensa cementero Cristopher Díaz al batallar por el control del balón, con garabatos entre ambos e insultos que no se lograron captar en la transmisión oficial.

Sin embargo, según Cris Martínez, el intercambio fue más allá. “Meterse con la familia o con la nacionalidad para destabilizar no te hace más competitivo, te hace más mediocre y miserable”, denunció el atacante de 33 años.

“El fútbol tiene códigos que para muchos son sagrados y hoy se cruzó una línea que nunca debió tocarse”, concluyó quien suma pasos por San Luis de Quillota, Deportes Temuco y Huachipato, donde permanece desde 2019.