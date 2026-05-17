Resultados del Loto: estos fueron los números ganadores del sorteo 5426 del domingo 17 de mayo

Este domingo 17 de mayo se realizó un nuevo sorteo del Loto, el juego de azar de la Polla Chilena de Beneficencia, donde una vez más estuvo en juego un millonario pozo acumulado.

En esta edición, correspondiente al sorteo número 5426, el premio total alcanzó los $2.900 millones, monto que acumuló debido a que no se registraron ganadores en la categoría principal de 6 aciertos, por lo que el pozo seguirá creciendo para el juego del próximo martes 19 del presente mes.

A pesar de que la categoría principal quedó vacante, sí hubo participantes que lograron obtener ganancias menores en las categorías inferiores.

Números ganadores del sorteo

Loto: 2, 13, 24, 27, 30, 38.

2, 13, 24, 27, 30, 38. Comodín: 8.

8. Multiplicador: 3.

3. Recargado: 3, 5, 27, 34, 36, 38.

3, 5, 27, 34, 36, 38. Revancha: 6, 7, 13, 15, 24, 28.

6, 7, 13, 15, 24, 28. Desquite: 14, 18, 24, 25, 38, 41.

Jubilazo

2, 6, 8, 11, 15, 30.

4, 16, 17, 26, 37, 38.

6, 20, 22, 26, 32, 41.

14, 23, 24, 33, 34, 37.

2, 7, 12, 24, 28, 40.

Jubilazo 50 años

1, 12, 19, 30, 32, 38.

Ganadores por categoría

De acuerdo a la información oficial, los resultados y montos repartidos en las principales subcategorías con aciertos fueron:

Loto 6 aciertos: $0 (0 ganadores)

$0 (0 ganadores) Súper Quina (5 aciertos + comodín): $0 (0 ganadores)

$0 (0 ganadores) Quina 5 aciertos: $360.830 (8 ganadores)

$360.830 (8 ganadores) Súper Cuaterna (4 aciertos + comodín): $56.600 (51 ganadores)

$56.600 (51 ganadores) Cuaterna 4 aciertos: $4.740 (609 ganadores)

$4.740 (609 ganadores) Súper Terna (3 aciertos + comodín): $2.820 (1.022 ganadores)

$2.820 (1.022 ganadores) Terna 3 aciertos: $1.060 (8.555 ganadores)

$1.060 (8.555 ganadores) Súper Dupla (2 aciertos + comodín): $1.000 (7.736 ganadores)

Por otro lado, los sorteos de Recargado, Revancha, Desquite, así como todas las opciones de Jubilazo y Jubilazo 50 años, no registraron personas vencedoras en esta oportunidad.