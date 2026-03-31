Plazo para pagar el permiso de circulación 2026 vence HOY: esta es la multa que arriesgan quienes no lo pagan / Agencia Uno

Este martes 31 de marzo se acaba el plazo para que los conductores paguen uno de los documentos trascendentales para circular legalmente en auto por las calles del país: el permiso de circulación.

Dicho documento corresponde a un impuesto anual que va en beneficio de las municipalidades del país. Eso sí, para renovarlo, los conductores deben estar al día con una serie de aspectos como, por ejemplo, no tener multas de tránsito sin cancelar.

Adicionalmente, los conductores pueden pagar el documento en hasta dos cuotas. La primera debe ser cancelada hasta este martes 31 de marzo, mientras que la segunda el plazo es entre el 1 y el 31 de agosto.

No obstante, quienes no cumplan el plazo para pagar el permiso de circulación, a partir del miércoles 1 de abril se enfrentan a infracciones de tránsito.

¿Cuál es la infracción?

En caso de que Carabineros o inspectores municipales perciban a conductores que no pagaron el documento, les pueden cursar una infracción grave.

De tal manera, conductores con el documento caducado se enfrentan a una multa de entre 1 UTM y 1,5 UTM, es decir, un monto que va desde los $69.889 a los $104.834, de acuerdo con el valor de la UTM de marzo de 2026, detalla Autofact.

Sin embargo, las sanciones no llegan ahí. Si Carabineros te sorprende con el permiso de circulación vencido, además de la infracción, podría retener el vehículo y mandarlo a los corrales municipales.

De ser este el caso, los dueños de los vehículos deberán considerar el cobro por día de estadía del automóvil en custodia, más el servicio de grúa, señala el sitio antes citado.