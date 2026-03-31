;

Plazo para pagar el permiso de circulación 2026 vence HOY: esta es la multa que arriesgan quienes no lo pagan

Para renovar el documento los conductores deben estar al día con una serie de aspectos. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Plazo para pagar el permiso de circulación 2026 vence HOY: esta es la multa que arriesgan quienes no lo pagan

Plazo para pagar el permiso de circulación 2026 vence HOY: esta es la multa que arriesgan quienes no lo pagan / Agencia Uno

Este martes 31 de marzo se acaba el plazo para que los conductores paguen uno de los documentos trascendentales para circular legalmente en auto por las calles del país: el permiso de circulación.

Dicho documento corresponde a un impuesto anual que va en beneficio de las municipalidades del país. Eso sí, para renovarlo, los conductores deben estar al día con una serie de aspectos como, por ejemplo, no tener multas de tránsito sin cancelar.

Revisa también:

ADN

Adicionalmente, los conductores pueden pagar el documento en hasta dos cuotas. La primera debe ser cancelada hasta este martes 31 de marzo, mientras que la segunda el plazo es entre el 1 y el 31 de agosto.

No obstante, quienes no cumplan el plazo para pagar el permiso de circulación, a partir del miércoles 1 de abril se enfrentan a infracciones de tránsito.

¿Cuál es la infracción?

En caso de que Carabineros o inspectores municipales perciban a conductores que no pagaron el documento, les pueden cursar una infracción grave.

De tal manera, conductores con el documento caducado se enfrentan a una multa de entre 1 UTM y 1,5 UTM, es decir, un monto que va desde los $69.889 a los $104.834, de acuerdo con el valor de la UTM de marzo de 2026, detalla Autofact.

Sin embargo, las sanciones no llegan ahí. Si Carabineros te sorprende con el permiso de circulación vencido, además de la infracción, podría retener el vehículo y mandarlo a los corrales municipales.

De ser este el caso, los dueños de los vehículos deberán considerar el cobro por día de estadía del automóvil en custodia, más el servicio de grúa, señala el sitio antes citado.

Contenido patrocinado

¡Fin de ciclo! Revisa AQUÍ cómo impacta el cierre de marzo en el horóscopo de este fin de semana

¡Fin de ciclo! Revisa AQUÍ cómo impacta el cierre de marzo en el horóscopo de este fin de semana

Revelan los tres signos más infieles del zodiaco: &#039;Son esa pareja que uno no quiere para la hija&#039;

Revelan los tres signos más infieles del zodiaco: 'Son esa pareja que uno no quiere para la hija'

¿Menos es más? Claves para entender la moda actual sin perder identidad

¿Menos es más? Claves para entender la moda actual sin perder identidad

Guns N’ Roses rompe el silencio y revela detalles inéditos de la gira 2026

Guns N’ Roses rompe el silencio y revela detalles inéditos de la gira 2026

Gran Feria de Capacitación 2026: evento gratuito ofrecerá más de 170 cursos técnicos con certificación

Gran Feria de Capacitación 2026: evento gratuito ofrecerá más de 170 cursos técnicos con certificación

Teatro Municipal de Santiago anuncia club de lectura gratis para dar inicio al Mes del Libro: fechas y detalles de la actividad

Teatro Municipal de Santiago anuncia club de lectura gratis para dar inicio al Mes del Libro: fechas y detalles de la actividad

¿Cuál es la capacidad del Estadio Nacional para conciertos?

¿Cuál es la capacidad del Estadio Nacional para conciertos?

Fin a las contribuciones: ¿En qué consiste el anuncio del presidente Kast para los adultos mayores?

Fin a las contribuciones: ¿En qué consiste el anuncio del presidente Kast para los adultos mayores?

El impacto que ya se está sintiendo más allá del combustible y que refleja un problema mayor: presión económica

El impacto que ya se está sintiendo más allá del combustible y que refleja un problema mayor: presión económica

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad