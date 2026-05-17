Crisis política lleva a Conmebol a trasladar de sede los partidos de local de los clubes de Bolivia en torneos internacionales
Los problemas en el país altiplánico motivó la decisión del ente rector del fútbol sudamericano.
Se viven días complicados en Bolivia en torno a protestas que se han producido por estos días en las ciudades de dicho país por diversas demandas económicas, territoriales y políticas contra el gobierno que comanda Rodrigo Paz.
Dicha situación ha complicado la seguridad en tierras altiplánicas, cuestión que tendrá consecuencias a nivel deportivo.
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Todo luego que la Conmebol notificó a los clubes bolivianos que debían ejercer su localía la semana entrante en torneos internacionales a una modificación de agenda.
Para garantizar la disputa de los compromisos, Asunción fue designado como sede para estos encuentros de Copa Libertadores y Sudamericana.
Así las cosas, por Libertadores, Always Ready jugará en Paraguay ante Mirassol de Brasil este martes 19 de mayo.
En tanto, los choques de Copa Sudamericana entre Independiente Petrolero y Botafogo (miércoles 20); además del compromiso entre Blooming y Carabobo (jueves 21) también tendrán su sede en Asunción.
Eso sí, Conmebol no ha dicho todavía qué recintos de la capital guaraní serán los que recibirán estos tres juegos.
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