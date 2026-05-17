Crisis política lleva a Conmebol a trasladar de sede los partidos de local de los clubes de Bolivia en torneos internacionales / JORGE BERNAL

Se viven días complicados en Bolivia en torno a protestas que se han producido por estos días en las ciudades de dicho país por diversas demandas económicas, territoriales y políticas contra el gobierno que comanda Rodrigo Paz.

Dicha situación ha complicado la seguridad en tierras altiplánicas, cuestión que tendrá consecuencias a nivel deportivo.

Todo luego que la Conmebol notificó a los clubes bolivianos que debían ejercer su localía la semana entrante en torneos internacionales a una modificación de agenda.

Para garantizar la disputa de los compromisos, Asunción fue designado como sede para estos encuentros de Copa Libertadores y Sudamericana.

Así las cosas, por Libertadores, Always Ready jugará en Paraguay ante Mirassol de Brasil este martes 19 de mayo.

En tanto, los choques de Copa Sudamericana entre Independiente Petrolero y Botafogo (miércoles 20); además del compromiso entre Blooming y Carabobo (jueves 21) también tendrán su sede en Asunción.

Eso sí, Conmebol no ha dicho todavía qué recintos de la capital guaraní serán los que recibirán estos tres juegos.