La OMS declara emergencia internacional por brote de Ébola en el Congo y Uganda

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró este domingo una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional ante el brote de Ébola que afecta a la República Democrática del Congo y Uganda. La medida responde a una preocupante propagación geográfica del virus, que ya registra 336 casos sospechosos y 88 fallecimientos. A diferencia de la pandemia de COVID-19, la OMS desaconsejó el cierre de fronteras, aunque enfatizó la necesidad de una respuesta mundial coordinada.

El epicentro se sitúa en la provincia de Ituri, en el este del Congo, pero la detección de un caso confirmado en la capital, Kinshasa —a 1.000 kilómetros de distancia— y otro fallecido en Kampala (Uganda), sugiere una dispersión mucho mayor a la reportada inicialmente. La situación es crítica en ciudades como Goma, donde el gobierno rebelde confirmó el primer caso en una zona ya golpeada por conflictos armados con el grupo M23.

El desafío de la variante Bundibugyo

A diferencia de brotes anteriores, la emergencia actual es causada por el virus Bundibugyo, una variante extremadamente poco común detectada solo por tercera vez en la historia. El principal riesgo radica en que no existen tratamientos ni vacunas aprobados para esta cepa específica.

Características de la variante Bundibugyo Contagio: Fluidos corporales (sangre, vómito, semen). Tratamiento: No existen vacunas ni fármacos específicos aprobados. Historia: Detectado previamente en 2007 (Uganda) y 2012 (Congo). Mortalidad: Alta, aunque variable según la respuesta sanitaria.

Las autoridades sanitarias africanas señalaron que el brote comenzó silenciosamente en abril, pero no fue detectado por los sistemas oficiales hasta que ya se contabilizaban 50 muertes. Esta detección tardía ha impedido identificar al “caso índice”, dificultando el rastreo de contactos en comunidades con alta movilidad.

Conflicto y barreras para la contención

La respuesta médica enfrenta obstáculos severos debido a la inseguridad en la región. El desplazamiento de cientos de miles de personas por enfrentamientos entre el ejército y paramilitares, sumado a la actividad minera transfronteriza, facilita la ruta del virus.

A pesar del despliegue de 35 expertos y 7 toneladas de suministros en Bunia, expertos recuerdan que emergencias previas (como la de moxicinia en 2024) no lograron movilizar ayuda con la rapidez necesaria. Por ahora, los CDC de Estados Unidos califican el riesgo para su población como bajo, aunque han emitido alertas de viaje para evitar el contacto con personas que presenten fiebre, sarpullido o dolor muscular en las zonas afectadas.