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Comienzan pagos del Bono al Trabajo de la Mujer 2026: quiénes lo reciben y cuál es el monto

Revisa acá cuáles son los requisitos que se solicitan para recibir el beneficio.

Sebastián Escares

Comienzan pagos del Bono al Trabajo de la Mujer 2026: quiénes lo reciben y cuál es el monto

Comienzan pagos del Bono al Trabajo de la Mujer 2026: quiénes lo reciben y cuál es el monto / Getty Images

A partir de este martes 31 de marzo comienzan los pagos mensuales del Bono al Trabajo de la Mujer 2026, también conocido como Bono Mujer Trabajadora.

El beneficio va dirigido a las mujeres trabajadoras que pertenecen a los grupos familiares más vulnerables del país y que hayan completado el trámite de postulación ante el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence).

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Para participar de dicho proceso, se les solicitó una serie de requisitos a las postulantes como, por ejemplo, tener entre 25 y 59 años de edad.

¿Cuál es el monto del beneficio y quiénes lo reciben?

Desde esta jornada, el Bono al Trabajo de la Mujer entregará una cifra de hasta $44.157 a sus beneficiarias.

Eso sí, el monto específico que recibirán se calcula de forma proporcional a los ingresos de tres meses atrás.

Además de tener entre 25 y 59 años con 11 meses de edad, para recibir el Bono al Trabajo de la Mujer 2026 se debe cumplir con los siguientes requisitos:

  • Trabajar de manera dependiente o independiente.
  • Pertenecer al 40% de familias de menores ingresos de la población, según el Registro Social de Hogares (RSH).
  • Tener las cotizaciones al día.
  • Percibir una renta bruta mensual inferior a los $662.248.
  • No trabajar en una institución del Estado o una empresa privada que reciba aporte estatal superior o igual al 50%.
  • En caso de ser trabajadora independiente, se deben emitir boletas de honorarios y realizar la Declaración de Renta del Servicio de Impuestos Internos (SII).

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