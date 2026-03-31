Comienzan pagos del Bono al Trabajo de la Mujer 2026: quiénes lo reciben y cuál es el monto / Getty Images

A partir de este martes 31 de marzo comienzan los pagos mensuales del Bono al Trabajo de la Mujer 2026, también conocido como Bono Mujer Trabajadora.

El beneficio va dirigido a las mujeres trabajadoras que pertenecen a los grupos familiares más vulnerables del país y que hayan completado el trámite de postulación ante el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence).

Para participar de dicho proceso, se les solicitó una serie de requisitos a las postulantes como, por ejemplo, tener entre 25 y 59 años de edad.

¿Cuál es el monto del beneficio y quiénes lo reciben?

Desde esta jornada, el Bono al Trabajo de la Mujer entregará una cifra de hasta $44.157 a sus beneficiarias.

Eso sí, el monto específico que recibirán se calcula de forma proporcional a los ingresos de tres meses atrás.

Además de tener entre 25 y 59 años con 11 meses de edad, para recibir el Bono al Trabajo de la Mujer 2026 se debe cumplir con los siguientes requisitos: