Feriado Semana Santa 2026: así funcionará el comercio este viernes, sábado y domingo en Chile / Agencia Uno

El primer fin de semana largo del año está a la vuelta de la esquina en nuestro país. Esto, gracias a la celebración de la Semana Santa 2026.

De acuerdo al calendario de feriados establecido para este año, serán jornadas libres este Viernes Santo del 3 y el Sábado Santo del 4 de abril en Chile.

Ante ello, es que probablemente muchas personas se preguntan cómo funcionará el comercio esta semana durante los días festivos.

Así funcionará el comercio en Semana Santa 2026

Según lo establecido, ni el Viernes Santo ni el Sábado Santo corresponden a jornadas irrenunciables, por lo que ambos días tienen permitido el funcionamiento normal del comercio.

En Chile existe un total de cinco feriados irrenunciables en los que cierra el comercio como, por ejemplo, los supermercados y centros comerciales. Dichos feriados son:

1 de enero : Año Nuevo.

: Año Nuevo. 1 de mayo : Día del Trabajo.

: Día del Trabajo. 18 de septiembre : Fiestas Patrias.

: Fiestas Patrias. 19 de septiembre : Día de las Glorias del Ejército.

: Día de las Glorias del Ejército. 25 de diciembre: Navidad.

A continuación, el calendario con todos los feriados del 2026 en Chile: