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Feriado Semana Santa 2026: así funcionará el comercio este viernes, sábado y domingo en Chile

Durante las próximas jornadas se vivirá el primer fin de semana largo del año. Revisa acá cómo funcionarán los supermercados y los centros comerciales.

Sebastián Escares

Feriado Semana Santa 2026: así funcionará el comercio este viernes, sábado y domingo en Chile

Feriado Semana Santa 2026: así funcionará el comercio este viernes, sábado y domingo en Chile / Agencia Uno

El primer fin de semana largo del año está a la vuelta de la esquina en nuestro país. Esto, gracias a la celebración de la Semana Santa 2026.

De acuerdo al calendario de feriados establecido para este año, serán jornadas libres este Viernes Santo del 3 y el Sábado Santo del 4 de abril en Chile.

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Ante ello, es que probablemente muchas personas se preguntan cómo funcionará el comercio esta semana durante los días festivos.

Así funcionará el comercio en Semana Santa 2026

Según lo establecido, ni el Viernes Santo ni el Sábado Santo corresponden a jornadas irrenunciables, por lo que ambos días tienen permitido el funcionamiento normal del comercio.

En Chile existe un total de cinco feriados irrenunciables en los que cierra el comercio como, por ejemplo, los supermercados y centros comerciales. Dichos feriados son:

  • 1 de enero: Año Nuevo.
  • 1 de mayo: Día del Trabajo.
  • 18 de septiembre: Fiestas Patrias.
  • 19 de septiembre: Día de las Glorias del Ejército.
  • 25 de diciembre: Navidad.

A continuación, el calendario con todos los feriados del 2026 en Chile:

  • Jueves 1 de enero: Año Nuevo (irrenunciable).
  • Viernes 3 de abril: Viernes Santo.
  • Sábado 4 de abril: Sábado Santo.
  • Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo (irrenunciable).
  • Jueves 21 de mayo: Día de las Glorias Navales.
  • Domingo 21 de junio: Día Nacional de los Pueblos Indígenas.
  • Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo.
  • Jueves 16 de julio: Día de la Virgen del Carmen.
  • Sábado 15 de agosto: Asunción de la Virgen.
  • Viernes 18 de septiembre: Independencia Nacional (irrenunciable).
  • Sábado 19 de septiembre: Día de las Glorias del Ejército (irrenunciable).
  • Lunes 12 de octubre: Encuentro de Dos Mundos.
  • Sábado 31 de octubre: Día Nacional de las Iglesias Evangélicas.
  • Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.
  • Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad (irrenunciable).

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