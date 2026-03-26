Anuncian corte de agua en Santiago para este jueves 26 de marzo: estas son las 5 comunas afectadas en la RM
En algunos sectores las interrupciones en el suministro se extenderán hasta por 11 horas. Revisa acá todos los detalles.
Aguas Andinas anunció un nuevo corte de agua para la región Metropolitana. Para este jueves 26 de marzo, la interrupción en el suministro afectará a cinco comunas de la capital.
Según lo comunicado por la empresa, los cortes en el servicio se deben a cambios de válvulas, modificaciones de matriz y conexiones de redes.
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Cabe señalar que los cortes de agua afectan a perímetros específicos de cada comuna, es decir, no en su totalidad.
A continuación, el detalle:
- La Florida: desde las 15:00 horas hasta las 21:00 horas.
- Ñuñoa: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.
- Ñuñoa: desde las 15:00 horas hasta las 01:00 horas del viernes 27 de marzo.
- San Miguel: desde las 15:30 horas hasta las 02:30 horas del viernes 27 de marzo.
- San Bernardo: desde las 08:20 horas hasta las 14:20 horas.
- Padre Hurtado: desde las 06:00 horas hasta las 12:00 horas.
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