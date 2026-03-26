Anuncian corte de agua en Santiago para este jueves 26 de marzo: estas son las 5 comunas afectadas en la RM / Agencia Uno

Aguas Andinas anunció un nuevo corte de agua para la región Metropolitana. Para este jueves 26 de marzo, la interrupción en el suministro afectará a cinco comunas de la capital.

Según lo comunicado por la empresa, los cortes en el servicio se deben a cambios de válvulas, modificaciones de matriz y conexiones de redes.

Cabe señalar que los cortes de agua afectan a perímetros específicos de cada comuna, es decir, no en su totalidad.

A continuación, el detalle:

La Florida: desde las 15:00 horas hasta las 21:00 horas.

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Ñuñoa: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.

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Ñuñoa: desde las 15:00 horas hasta las 01:00 horas del viernes 27 de marzo.

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San Miguel: desde las 15:30 horas hasta las 02:30 horas del viernes 27 de marzo.

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San Bernardo: desde las 08:20 horas hasta las 14:20 horas.

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Padre Hurtado: desde las 06:00 horas hasta las 12:00 horas.