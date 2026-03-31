Lollapalooza Chile 2027 inicia venta de entradas hoy: estos son todos los descuentos
El festival conmemorará 15 años de su primer show en el país. Revisa acá los precios de los tickets.
A contar del mediodía de este martes 31 de marzo, comenzará la venta de entradas para el festival Lollapalooza Chile 2027, el cual se realizará el próximo año en el Parque O’Higgins.
Mediante un comunicado, se detalló que la nueva edición del certamen musical tendrá lugar los días 12, 13 y 14 de marzo, donde además se conmemorarán 15 años del festival en el país.
Pese a que falta casi un año para Lollapalooza Chile, ya son muchos los rumores sobre artistas que podrían decir presente en nuestro país, algo que se irá confirmando con el transcurso del año.
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La organización informó que la venta de entradas comenzará hoy 31 de marzo a las 12:00 horas a través de Ticketmaster.
Primero se iniciará con la etapa Early Bird, que contempla un stock limitado de 1.000 tickets, donde los precios partirán desde los $168 mil.
Posteriormente se habilitarán nuevas etapas de venta: pase general, Lounge y Platinum.
Asimismo, se anunciaron descuentos asociados a auspiciadores. Entre ellos, uno del 20% para usuarios de Cenco Malls y para clientes del Banco de Chile que paguen con sus tarjetas, además de opciones de pago en cuotas sin interés.
Estos son los precios:
Pase general 3 días
|ETAPA
|PRECIO
|CARGO POR SERVICIO
|PRECIO FINAL
|STOCK
|Early Bird
|$150.000
|$18.000
|$168.000
|1.000
|Preventa 1
|$248.000
|$29.800
|$277.800
|18.000
|Preventa 1 | Banco de Chile
|$198.400
|$29.800
|$228.200
|6.500
|Preventa 1 | Cenco Malls
|$198.400
|$29.800
|$228.200
|6.500
|Preventa 2
|$263.000
|$31.600
|$294.600
|3.000
|Preventa 2 | Banco de Chile
|$210.400
|$31.600
|$242.000
|700
|Preventa 2 | Cenco Malls
|$210.400
|$31.600
|$242.000
|700
Lolla Lounge 3 días
|ETAPA
|PRECIO
|CARGO POR SERVICIO
|PRECIO FINAL
|STOCK
|Preventa 1
|$551.000
|$66.200
|$617.200
|180
|Preventa 1 | Banco de Chile
|$440.800
|$66.200
|$507.000
|40
|Preventa 1 | Cenco Malls
|$440.800
|$66.200
|$507.000
|40
|Preventa 2
|$651.000
|$78.200
|$729.200
|300
|Preventa 2 | Banco de Chile
|$520.800
|$78.200
|$599.000
|70
|Preventa 2 | Cenco Malls
|$520.800
|$78.200
|$599.000
|70
|Venta Normal
|$746.000
|$89.600
|$835.600
|-
|Descuento Banco de Chile
|$596.800
|$89.600
|$686.400
|100
|Descuento Cenco Malls
|$596.800
|$89.600
|$686.400
|100
Platinum 3 días
|ETAPA
|PRECIO
|CARGO POR SERVICIO
|PRECIO FINAL
|STOCK
|Preventa 1
|$935.000
|$112.200
|$1.047.200
|100
|Preventa 1 | Banco de Chile
|$748.000
|$112.200
|$860.200
|20
|Preventa 1 | Cenco Malls
|$748.000
|$112.200
|$860.200
|20
|Preventa 2
|$1.056.000
|$126.800
|$1.182.800
|250
|Preventa 2 | Banco de Chile
|$844.800
|$126.800
|$971.600
|60
|Preventa 2 | Cenco Malls
|$844.800
|$126.800
|$971.600
|60
|Venta Normal
|$1.166.000
|$140.000
|$1.306.000
|-
|Descuento Banco de Chile
|$932.800
|$140.000
|$1.072.800
|70
|Descuento Cenco Malls
|$932.800
|$140.000
|$1.072.800
|70
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