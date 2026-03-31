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Lollapalooza Chile 2027 inicia venta de entradas hoy: estos son todos los descuentos

El festival conmemorará 15 años de su primer show en el país. Revisa acá los precios de los tickets.

Juan Castillo

Lollapalooza Chile 2027 inicia venta de entradas hoy: estos son todos los descuentos

A contar del mediodía de este martes 31 de marzo, comenzará la venta de entradas para el festival Lollapalooza Chile 2027, el cual se realizará el próximo año en el Parque O’Higgins.

Mediante un comunicado, se detalló que la nueva edición del certamen musical tendrá lugar los días 12, 13 y 14 de marzo, donde además se conmemorarán 15 años del festival en el país.

Pese a que falta casi un año para Lollapalooza Chile, ya son muchos los rumores sobre artistas que podrían decir presente en nuestro país, algo que se irá confirmando con el transcurso del año.

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Lollapalooza Chile 2027: ¿A qué hora parte la venta de entradas?

La organización informó que la venta de entradas comenzará hoy 31 de marzo a las 12:00 horas a través de Ticketmaster.

Primero se iniciará con la etapa Early Bird, que contempla un stock limitado de 1.000 tickets, donde los precios partirán desde los $168 mil.

Posteriormente se habilitarán nuevas etapas de venta: pase general, Lounge y Platinum.

Asimismo, se anunciaron descuentos asociados a auspiciadores. Entre ellos, uno del 20% para usuarios de Cenco Malls y para clientes del Banco de Chile que paguen con sus tarjetas, además de opciones de pago en cuotas sin interés.

Estos son los precios:

Pase general 3 días

ETAPAPRECIOCARGO POR SERVICIOPRECIO FINALSTOCK
Early Bird$150.000$18.000$168.0001.000
Preventa 1$248.000$29.800$277.80018.000
Preventa 1 | Banco de Chile$198.400$29.800$228.2006.500
Preventa 1 | Cenco Malls$198.400$29.800$228.2006.500
Preventa 2$263.000$31.600$294.6003.000
Preventa 2 | Banco de Chile$210.400$31.600$242.000700
Preventa 2 | Cenco Malls$210.400$31.600$242.000700

Lolla Lounge 3 días

ETAPAPRECIOCARGO POR SERVICIOPRECIO FINALSTOCK
Preventa 1$551.000$66.200$617.200180
Preventa 1 | Banco de Chile$440.800$66.200$507.00040
Preventa 1 | Cenco Malls$440.800$66.200$507.00040
Preventa 2$651.000$78.200$729.200300
Preventa 2 | Banco de Chile$520.800$78.200$599.00070
Preventa 2 | Cenco Malls$520.800$78.200$599.00070
Venta Normal$746.000$89.600$835.600-
Descuento Banco de Chile$596.800$89.600$686.400100
Descuento Cenco Malls$596.800$89.600$686.400100

Platinum 3 días

ETAPAPRECIOCARGO POR SERVICIOPRECIO FINALSTOCK
Preventa 1$935.000$112.200$1.047.200100
Preventa 1 | Banco de Chile$748.000$112.200$860.20020
Preventa 1 | Cenco Malls$748.000$112.200$860.20020
Preventa 2$1.056.000$126.800$1.182.800250
Preventa 2 | Banco de Chile$844.800$126.800$971.60060
Preventa 2 | Cenco Malls$844.800$126.800$971.60060
Venta Normal$1.166.000$140.000$1.306.000-
Descuento Banco de Chile$932.800$140.000$1.072.80070
Descuento Cenco Malls$932.800$140.000$1.072.80070

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