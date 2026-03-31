Las eliminatorias mundialistas en Europa han llegado a su fin y, como es habitual, el proceso de repesca dictó sentencia para las últimas selecciones en competencia.

Tras meses de intensos enfrentamientos y una fase de grupos extenuante, el camino hacia la máxima cita del fútbol se cerró definitivamente para combinados de peso como Italia, Dinamarca, Polonia, Irlanda del Norte, Gales y Eslovaquia, que no lograron superar sus respectivos duelos de vida o muerte en la última jornada.

En este escenario, se ha confirmado que una serie de figuras internacionales no formarán parte del Mundial 2026.

A continuación, el detalle de algunos de los principales futbolistas que han quedado fuera de la cita tras los resultados del repechaje.

Para estas estrellas, el resultado supone un golpe significativo en sus trayectorias profesionales, especialmente para referentes como Lewandowski o Eriksen, quienes probablemente era su última oportunidad de competir al más alto nivel en una cita de esta magnitud.

A pesar de estas bajas de renombre, el torneo ya calienta motores con el cuadro de clasificados completo, dejando para el recuerdo una de las jornadas de repechaje más duras del último tiempo.

Las grandes ausencias europeas del Mundial 2026

Polonia

Robert Lewandowski (FC Barcelona) y Piotr Zieliński (Inter de Milán)

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Eslovaquia

Milan Škriniar (Fenerbahçe) y Stanislav Lobotka (Napoli)

Irlanda del Norte

Conor Bradley (Liverpool)

Dinamarca

Christian Eriksen (Wolfsburgo) y Rasmus Højlund (Napoli)

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Gales

Daniel James (Leeds United)

Italia

Gianluigi Donnarumma (PSG), Nicolo Barella (Inter de Milán), Federico Chiesa (Liverpool) y Sandro Tonalli (Newcastle)