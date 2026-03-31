Esta sería la millonaria suma que recibiría el plantel de Brasil si ganan el Mundial 2026

A pocos meses de que inicie la Copa del Mundo el próximo 11 de junio, la Confederación Brasileña de Fútbol ya ha establecido las bases de los incentivos economicos que recibirá el plantel en caso de alcanzar la máxima gloria deportiva en el torneo que paralizará al planeta.

Según la información revelada por el periodista Marcel Rizzo en el medio brasileño Estadão, la organización ha pactado una cifra histórica para incentivar y a su vez retribuir el desempeño a sus deportistas si consiguen el trofeo.

En concreto, cada jugador de la selección de Brasil recibiría la suma de un millón de dólares (mil millones de pesos chilenos) por salir campeones del mundo. Este monto representaría uno de los premios individuales más altos otorgados en la historia, subrayando la importancia que tiene para el país recuperar el trono del fútbol global.

La cifra acordada refleja la sólida posición financiera de la federación y el enorme impacto comercial que generaría una nueva estrella sobre el escudo de la ‘Canarinha’, resolviendo ya un tema de camarín con miras a la participación en la próxima Copa del Mundo.