Una selección que hace historia en Europa. Bosnia y Herzegovina, por segunda vez en su historia, logra clasificar a una Copa del Mundo tras superar la última fase del repechaje europeo y dejar en el camino a Italia que, al igual que Chile, no sabe de participaciones en la cita planetaria desde 2014.

Este martes, en el Estadio Bilino Polje de Zenica, los balcánicos hicieron valer su localía en un ambiente hostil y de alta intensidad, resistiendo el trámite del partido y sellando su clasificación al Mundial 2026 desde los lanzamientos penales.

Los dirigidos por Gennaro Gattuso se pusieron en ventaja tempranamente en el primer tiempo con un gol de Moise Kean (15′), quien aprovechó para rematar desde fuera del área tras un grave error en la salida del portero Nikola Vasilj.

¡LA AZZURRA QUIERE MUNDIAL! Grosero error del arquero de Bosnia, recuperación de Barella y gol de Moise Kean para el 1-0 de Italia.



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Cuando mejor le iban las cosas a la escuadra italiana, la expulsión de Alessandro Bastoni en el minuto 40 cambió por completo la dinámica del encuentro, que pasó a ser dominado totalmente por los locales.

Desde entonces, Italia se vio obligada a recurrir al alma competitiva que la hizo grande en Mundiales pasados y, al más puro estilo del “catenaccio”, aunque igualmente fue superada por el asedio de Bosnia, que igualó el marcador con un gol de Haris Tabaković (79′).

¡¡GOLPE PARA ITALIA!! ¡TABAKOVIC RESCATÓ EL REBOTE Y PUSO EL 1-1 DE BOSNIA EN ZENICA!



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La igualada 1-1 se mantuvo hasta el final de los 90 minutos reglamentarios, por lo que Italia, con uno menos desde la primera mitad, debió irse a la prórroga, donde volvió a salir con vida y forzó la tanda de penales.

Desde los 12 pasos, se acabó el milagro de la “Azurra”, que falló dos penales y le otorgó los pasajes a la copa del mundo a los balcánicos.

¡¡GIGIO NO LO PUEDE CREER!! ¡¡NADIE LO PUEDE CREER!! ¡¡BAJRAKTAREVIC CONVIRTIÓ Y BOSNIA DEJÓ A ITALIA SIN MUNDIAL!!



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Con su clasificación ya certificada, ahora Bosnia y Herzegovina completará el que será el Grupo B del Mundial 2026, donde sus rivales serán Canadá, Qatar y Suiza.