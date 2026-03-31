Estos son los últimos cuatro países europeos clasificados al Mundial 2026: en qué grupos jugarán y ante quién debutarán / Linnea Rheborg - UEFA

Durante la jornada de este martes se disputaron las finales del repechaje europeo al Mundial 2026.

En tiempo regular, Suecia y Turquía obtuvieron sus cupos en el tiempo regular al imponerse sobre Polonia y Kosovo, respectivamente.

En cambio, República Checa y Bosnia obtuvieron el paso a la Copa del Mundo tras eliminar en penales a Dinamarca e Italia.

De esta manera, República Checa se integrará al grupo A, junto a México, Corea del Sur y Sudáfrica, con lo que debutará el jueves 11 de junio ante los asiáticos en Guadalajara.

En el caso de Bosnia Herzegovina, estará en el grupo B de la Copa del Mundo 2026, contra Suiza, Qatar y Canadá. Su estreno será ante uno de los anfitriones del torneo en Toronto el viernes 12 de junio.

Respecto a Turquía, estarán en el grupo D contra Estados Unidos, Paraguay y Australia, debutando ante los oceánicos el sábado 13 de junio en Vancouver.

Por último, Suecia quedará en el grupo F, junto a Países Bajos, Japón y Túnez. El primer juego será ante los africanos, el domingo 14 de junio, en Monterrey.