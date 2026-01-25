Bono al Trabajo de la Mujer 2026 se entrega desde la próxima semana: cómo postular y cuáles son los requisitos
Ya se encuentra publicado el calendario anual de la entrega del beneficio.
En distintos momentos del año, el Estado otorga múltiples beneficios económicos dirigidos a sectores específicos de la población.
Tal es el caso del Bono al Trabajo de la Mujer (BTM), el cual corresponde a un aporte monetario para mujeres trabajadoras que pertenezcan al 40% de las familias más vulnerables, según el Registro Social de Hogares (RSH).
El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) ya informó el calendario de pagos para este 2026 y los requisitos para poder acceder a la ayuda económica.
Cabe señalar que el depósito es calculado de forma proporcional según la renta de tres meses atrás, donde el monto mensual del BTM puede alcanzar como máximo los $44.157.
¿Cuáles son los requisitos para postular al Bono al Trabajo de la Mujer?
Las mujeres que deseen postular al beneficio deben cumplir con los siguientes requisitos:
- Tener entre 25 y 59 años con 11 meses de edad.
- Trabajar de forma dependiente o independiente.
- Pertenecer al 40% de familias más vulnerables del país, según el RSH.
- Para escoger el pago anual, hay que percibir una renta bruta anual inferior a $7.948.180.
- Para elegir los pagos mensuales, se debe percibir una renta bruta mensual inferior a $662.348.
- Tener cotizaciones al día.
- No trabajar en una institución del Estado.
- En caso de ser trabajadora independiente, debe emitir boletas de honorarios y hacer la Declaración de Renta del SII.
Para postular al beneficio, hay que ingresar al sitio web del Sence (disponible aquí). Luego, acceder con la Clave Única y seguir los pasos que indica la plataforma.
El calendario del Bono al Trabajo de la Mujer
Según lo publicado por el Sence, el pago de este mes se hará efectivo desde el viernes 30 de enero, considerando la renta de octubre. A continuación, el detalle:
- Viernes 30 de enero: renta de octubre 2025
- Viernes 27 de febrero: renta de noviembre 2025
- Martes 31 de marzo: renta de diciembre 2025
- Jueves 30 de abril: renta de enero 2026
- Viernes 29 de mayo: renta de febrero 2026
- Martes 30 de junio: renta de marzo 2026
- Viernes 31 de julio: renta de abril 2026
- Lunes 31 de agosto: renta de mayo 2026
- Miércoles 30 de septiembre: renta de junio 2026
- Viernes 30 de octubre: renta de julio 2026
- Lunes 30 de noviembre: renta de agosto 2026
- Miércoles 30 de diciembre: renta de septiembre 2026
