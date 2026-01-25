;

Bono al Trabajo de la Mujer 2026 se entrega desde la próxima semana: cómo postular y cuáles son los requisitos

Ya se encuentra publicado el calendario anual de la entrega del beneficio.

Sebastián Escares

Chile currency, pesos, banknotes in a woman&#039;s hand

Chile currency, pesos, banknotes in a woman's hand / Andrzej Rostek

En distintos momentos del año, el Estado otorga múltiples beneficios económicos dirigidos a sectores específicos de la población.

Tal es el caso del Bono al Trabajo de la Mujer (BTM), el cual corresponde a un aporte monetario para mujeres trabajadoras que pertenezcan al 40% de las familias más vulnerables, según el Registro Social de Hogares (RSH).

Revisa también:

ADN

El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) ya informó el calendario de pagos para este 2026 y los requisitos para poder acceder a la ayuda económica.

Cabe señalar que el depósito es calculado de forma proporcional según la renta de tres meses atrás, donde el monto mensual del BTM puede alcanzar como máximo los $44.157.

¿Cuáles son los requisitos para postular al Bono al Trabajo de la Mujer?

Las mujeres que deseen postular al beneficio deben cumplir con los siguientes requisitos:

  • Tener entre 25 y 59 años con 11 meses de edad.
  • Trabajar de forma dependiente o independiente.
  • Pertenecer al 40% de familias más vulnerables del país, según el RSH.
  • Para escoger el pago anual, hay que percibir una renta bruta anual inferior a $7.948.180.
  • Para elegir los pagos mensuales, se debe percibir una renta bruta mensual inferior a $662.348.
  • Tener cotizaciones al día.
  • No trabajar en una institución del Estado.
  • En caso de ser trabajadora independiente, debe emitir boletas de honorarios y hacer la Declaración de Renta del SII.

Para postular al beneficio, hay que ingresar al sitio web del Sence (disponible aquí). Luego, acceder con la Clave Única y seguir los pasos que indica la plataforma.

El calendario del Bono al Trabajo de la Mujer

Según lo publicado por el Sence, el pago de este mes se hará efectivo desde el viernes 30 de enero, considerando la renta de octubre. A continuación, el detalle:

  • Viernes 30 de enero: renta de octubre 2025
  • Viernes 27 de febrero: renta de noviembre 2025
  • Martes 31 de marzo: renta de diciembre 2025
  • Jueves 30 de abril: renta de enero 2026
  • Viernes 29 de mayo: renta de febrero 2026
  • Martes 30 de junio: renta de marzo 2026
  • Viernes 31 de julio: renta de abril 2026
  • Lunes 31 de agosto: renta de mayo 2026
  • Miércoles 30 de septiembre: renta de junio 2026
  • Viernes 30 de octubre: renta de julio 2026
  • Lunes 30 de noviembre: renta de agosto 2026
  • Miércoles 30 de diciembre: renta de septiembre 2026

Contenido patrocinado

Las 10 canciones más grandes de Luis Alberto Spinetta, según Futuro

Las 10 canciones más grandes de Luis Alberto Spinetta, según Futuro

Lanzan página web para buscar a los animales perdidos tras los incendios forestales en el sur de Chile

Lanzan página web para buscar a los animales perdidos tras los incendios forestales en el sur de Chile

Cocinar para el calor: recetas para llevar en un cooler a la playa

Cocinar para el calor: recetas para llevar en un cooler a la playa

¡Modo camping activado! Descubre la tendencia que marca el verano 2026 cerca de Santiago

¡Modo camping activado! Descubre la tendencia que marca el verano 2026 cerca de Santiago

Un vibrante nuevo single: Harry Styles estrena la esperada &#039;Aperture&#039; y así se escucha

Un vibrante nuevo single: Harry Styles estrena la esperada 'Aperture' y así se escucha

Adulto mayor acusado de ser “falso damnificado” rompe el silencio tras funa: &#039;Miren cómo quedé&#039;

Adulto mayor acusado de ser “falso damnificado” rompe el silencio tras funa: 'Miren cómo quedé'

&#039;Esto está focalizado en patentes comerciales y profesionales&#039;: Max Luksic sobre iniciativa &#039;Patente en un Día&#039;

'Esto está focalizado en patentes comerciales y profesionales': Max Luksic sobre iniciativa 'Patente en un Día'

Martín White llegó a RadioActiva para presentar su versión de &#039;Nueva Vida&#039;: &#039;Hace mucho tiempo lo tenía en mente&#039;

Martín White llegó a RadioActiva para presentar su versión de 'Nueva Vida': 'Hace mucho tiempo lo tenía en mente'

Anne Hathaway y el mundo de la moda despiden a Valentino Garavani en Roma

Anne Hathaway y el mundo de la moda despiden a Valentino Garavani en Roma

Impacto en el mundo de la música: reconocido cantante da a conocer complejo estado de salud

Impacto en el mundo de la música: reconocido cantante da a conocer complejo estado de salud

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad