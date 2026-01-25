Bono al Trabajo de la Mujer 2026 se entrega desde la próxima semana: cómo postular y cuáles son los requisitos

En distintos momentos del año, el Estado otorga múltiples beneficios económicos dirigidos a sectores específicos de la población.

Tal es el caso del Bono al Trabajo de la Mujer (BTM), el cual corresponde a un aporte monetario para mujeres trabajadoras que pertenezcan al 40% de las familias más vulnerables, según el Registro Social de Hogares (RSH).

El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) ya informó el calendario de pagos para este 2026 y los requisitos para poder acceder a la ayuda económica.

Cabe señalar que el depósito es calculado de forma proporcional según la renta de tres meses atrás, donde el monto mensual del BTM puede alcanzar como máximo los $44.157.

¿Cuáles son los requisitos para postular al Bono al Trabajo de la Mujer?

Las mujeres que deseen postular al beneficio deben cumplir con los siguientes requisitos:

Tener entre 25 y 59 años con 11 meses de edad.

Trabajar de forma dependiente o independiente.

Pertenecer al 40% de familias más vulnerables del país, según el RSH.

Para escoger el pago anual, hay que percibir una renta bruta anual inferior a $7.948.180.

Para elegir los pagos mensuales, se debe percibir una renta bruta mensual inferior a $662.348.

Tener cotizaciones al día.

No trabajar en una institución del Estado.

En caso de ser trabajadora independiente, debe emitir boletas de honorarios y hacer la Declaración de Renta del SII.

Para postular al beneficio, hay que ingresar al sitio web del Sence (disponible aquí). Luego, acceder con la Clave Única y seguir los pasos que indica la plataforma.

El calendario del Bono al Trabajo de la Mujer

Según lo publicado por el Sence, el pago de este mes se hará efectivo desde el viernes 30 de enero, considerando la renta de octubre. A continuación, el detalle: