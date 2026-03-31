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¿Qué se puede arrendar con $500 mil en la Región Metropolitana? Las comunas donde el dinero alcanza para más metros cuadrados

Un análisis del mercado de arriendos reveló fuertes diferencias en la superficie disponible con un mismo presupuesto mensual.

Javier Méndez

¿Qué se puede arrendar con $500 mil en la Región Metropolitana? Las comunas donde el dinero alcanza para más metros cuadrados

¿Qué se puede arrendar con $500 mil en la Región Metropolitana? Las comunas donde el dinero alcanza para más metros cuadrados / Natalia Gorskaya

Tener $500.000 mensuales para arrendar en la Región Metropolitana no garantiza el mismo tipo de vivienda en todas las comunas.

Según un análisis de Assetplan, el presupuesto puede traducirse en departamentos de apenas 28 metros cuadrados en sectores del oriente, pero también en otros que superan los 60 m² en zonas más centrales o del sur de Santiago.

El informe se elaboró a partir de los valores de UF/m² correspondientes al primer trimestre de 2026, considerando una Unidad de Fomento cercana a los $39.800.

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En términos concretos, las mayores diferencias aparecen entre comunas como Las Condes y Estación Central. Mientras en la primera el presupuesto alcanza para un rango aproximado de entre 28 y 36 m², en la segunda puede llegar a entre 60 y 62 m², lo que prácticamente duplica la superficie disponible.

Arriendos en la RM: Las comunas donde $500 mil rinden más y menos

Entre los sectores donde este presupuesto permite acceder a más metros cuadrados aparecen Estación Central y La Cisterna. En esta última, el rango bordea entre 57 y 58 m². Más atrás figuran San Miguel y Santiago, donde la cifra permite optar a departamentos de entre 49 y 53 m².

En el otro extremo, el sector oriente vuelve a concentrar las alternativas más reducidas. Además de Las Condes, en Providencia el mismo monto alcanza para unidades que van entre 29 y 40 m².

Las diferencias también se explican por el valor del metro cuadrado. En el segmento multifamily, Las Condes alcanza 0,44 UF/m², mientras que Estación Central registra 0,21 UF/m²”, dicen desde la firma.

“En el segmento retail, la diferencia también es significativa, con valores de 0,35 UF/m² en Las Condes frente a 0,20 UF/m² en Estación Central”, explican desde Assetplan", suman desde Assetplan.

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