Este es el bono que paga casi $470 mil en 2026: cuáles son los requisitos y cómo se cobra en Chile / Andrzej Rostek

Por esta época del año, muchas familias buscan apoyos económicos para aliviar los clásicos gastos del hogar.

Uno de los beneficios más relevantes es el Bono de Protección 2026, un aporte estatal que se entrega de manera mensual durante dos años seguidos.

A diferencia de otros subsidios, este beneficio no requiere una postulación, ya que se asigna de forma automática a quienes cumplan ciertos requisitos.

El monto total que recibe una familia tras los 24 meses de cobertura asciende exactamente a $468.156. Los pagos, vía depósito bancario, se reparten de la siguiente forma:

Mes 1 al 6: Se entregan $24.523 mensuales.

mensuales. Mes 7 al 12: El monto es de $18.664 mensuales.

mensuales. Mes 13 al 18: Recibes $12.832 mensuales.

mensuales. Mes 19 al 24: El pago final sube a $22.007 mensuales.

¿Quiénes reciben el Bono de Protección 2026?

Según ChileAtiende, el bono está dirigido a las personas que son parte del Subsistema Chile Seguridades y Oportunidades, quienes deben haber aceptado la invitación a participar de uno de los programas del subsistema (Familias, Abriendo Caminos, Calle o Vínculos) a través de la firma de una carta de compromiso y de un plan de intervención.

Dos datos importantes: los valores se reajustan el 1 de febrero de cada año según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y se puede obtener mayor información llamando al 800 104 777 o pinchando aquí.